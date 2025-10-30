Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu lao động: Còn tình trạng thu phí cao, thu phí không đúng

30-10-2025 - 14:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, diễn ra sáng 30/10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, trong 9 tháng năm nay, cả nước đưa được hơn 121.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm; dự kiến đến cuối năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 636.000 người, vượt 127% kế hoạch 5 năm.

Xuất khẩu lao động: Còn tình trạng thu phí cao, thu phí không đúng- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc tiếp tục ổn định, trong khi các thị trường mới như Đức, Rumani, Hungary, Israel, UAE đang được mở rộng. Hoạt động này không chỉ mang lại nguồn kiều hối khoảng 6,5 - 7 tỷ USD/năm, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam cần cù, sáng tạo và kỷ luật.

Kết quả trên có sự đóng góp to lớn của hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp phép hoạt động, trong đó nhiều đơn vị đã trở thành điểm sáng tiêu biểu...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thừa nhận lĩnh vực này vẫn đang đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan.

Theo đó, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thu phí cao, thu phí không đúng, tuyển chọn chưa minh bạch gây khó khăn, bức xúc cho người lao động. Cùng với đó là sự quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm của hệ thống quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở. Để cho người lao động không nhận diện được đâu là lao động phổ thông, phi lợi nhuận hay thương mại… để đưa người lao động đi bằng được.

"Tình trạng này đã đẩy những người vốn yếu thế thành yếu thế hơn, đã khó khăn thành khó khăn hơn", ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh và cho biết, để tháo gỡ những tồn tại này, Bộ Nội vụ đang rà soát, hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2021/NĐ-CP. Chiều 30/10, Bộ Tư pháp sẽ họp thẩm định để trình Chính phủ ban hành trong tháng 11/2025.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng khẳng định, sẽ chuyển đổi tư duy quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không cần thiết, tiến tới triệt tiêu cơ chế “xin - cho”, hạn chế tiêu cực và nhũng nhiễu.

Song song với cải cách thể chế, Bộ cũng đẩy mạnh mở rộng các thị trường chất lượng cao, ưu tiên đưa lao động sang các quốc gia có thu nhập tốt, điều kiện lao động an toàn và ổn định.

Hội nghị đối thoại ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực từ đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp với quyết tâm cao tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và công bằng cho doanh nghiệp.

Người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước nào nhiều nhất?

Theo Phan Thiên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thủ tướng lý giải nguyên nhân chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu

Phó Thủ tướng lý giải nguyên nhân chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu Nổi bật

Thông tin mới nhất về tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Thông tin mới nhất về tiến độ mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành Nổi bật

TP giàu nhất Việt Nam quyết "lên đời" tuyến đường huyết mạch chạy thẳng sang Campuchia bằng 10.424 tỷ đồng

TP giàu nhất Việt Nam quyết "lên đời" tuyến đường huyết mạch chạy thẳng sang Campuchia bằng 10.424 tỷ đồng

14:52 , 30/10/2025
UBND TP HCM: Dự án đường Lương Định Của không được chậm thêm!

UBND TP HCM: Dự án đường Lương Định Của không được chậm thêm!

14:26 , 30/10/2025
Sửa Luật Công nghệ cao: Làm sao tăng cơ hội, giảm thách thức trong thu hút FDI chiến lược?

Sửa Luật Công nghệ cao: Làm sao tăng cơ hội, giảm thách thức trong thu hút FDI chiến lược?

14:01 , 30/10/2025
Nút giao phức tạp nhất Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật cuối năm 2025, kết nối giao thương toàn vùng phía Nam

Nút giao phức tạp nhất Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật cuối năm 2025, kết nối giao thương toàn vùng phía Nam

13:59 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên