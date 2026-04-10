Xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên nhờ thông quan luồng xanh

Theo Nhật Nam | 10-04-2026 - 17:30 PM | Thị trường

Hai container sầu riêng đầu tiên xuất khẩu theo luồng xanh đã thông quan tại Hữu Nghị, rút ngắn thời gian còn 6 ngày nhờ truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi.

Ngày 10/4, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), hai container sầu riêng tươi – tương đương khoảng 14.000 trái – đã được thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc. Lô hàng được thu hoạch từ vùng nguyên liệu tại phường Bảo Lộc (Lâm Đồng), đóng trong thùng bìa cứng loại 10kg và 18kg. Đây là lô sầu riêng đầu tiên áp dụng quy trình Luồng xanh, dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi.

Khác với phương thức truyền thống, quy trình Luồng xanh cho phép kiểm nghiệm ngay từ khâu lấy mẫu đất tại vườn, theo dõi quá trình sinh trưởng đến thu hái, chế biến và đóng gói. Trái sầu riêng được gắn tem truy xuất ngay tại vườn, sau đó dán tem lên từng quả khi thu hoạch. Đồng thời, các thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) được thực hiện tại địa phương, giúp rút ngắn thời gian thông quan, hạn chế ách tắc.

Mỗi trái sầu riêng đều được dán tem QR code xác thực điện tử do Trung tâm Tem và Vật liệu chống giả (Bộ Công an) cung cấp, đóng vai trò như “căn cước điện tử”. Tem được mã hóa và liên kết với dữ liệu chi tiết của lô hàng, từ vùng trồng đến khâu đóng gói, đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ quy trình thu hái được giám sát chặt chẽ tại vườn. Việc triển khai thành công mô hình này không chỉ nâng cao uy tín nông sản Việt mà còn tạo nền tảng mở rộng cho nhiều ngành hàng khác.

Dự kiến, lô hàng sẽ đến điểm tập kết tại TP Bằng Tường (Trung Quốc) vào ngày 11/04/2026, đánh dấu hoàn tất một chu kỳ thí điểm toàn diện, rút ngắn thời gian chỉ còn 6 ngày từ lúc hái trái cho đến khi xe hàng qua cửa khẩu, so với cách làm truyền thống thường kéo dài từ 8 - 11 ngày hoặc lâu hơn.

Dữ liệu hành trình của xe hàng và thùng container được niêm phong bằng seal điện tử gắn GPS, giúp khách hàng giám sát toàn bộ hành trình vận chuyển.

Sự kiện thông quan Luồng xanh cho nông sản xuất khẩu không chỉ là một giao dịch thương mại thông thường, mà là minh chứng cho sức mạnh của chuyển đổi số, khi công nghệ, chính sách và sự đồng thuận của người nông dân gặp nhau tại một điểm. Đây chính là tấm "hộ chiếu" xanh để sầu riêng Việt Nam tự tin vươn xa.

