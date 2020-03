Xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc vừa hồi phục, heo hơi trong nước lập tức nhảy giá

Theo báo cáo nhanh do Sở Công Thương TP HCM vừa gửi UBND TP ngày 5-3, giá heo tăng bắt nguồn từ tình hình dịch tả heo châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăn nuôi, tái đàn, chi phí chống dịch… Mặt khác, hoạt động xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc trở lại bình thường làm nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng.

Tại TP HCM, lượng hàng về chợ ổn định, duy trì ở mức 6.700 - 6.800 con/đêm, trong đó chợ đầu mối Hóc Môn từ 3.900 – 4.100 con/đêm, chợ đầu mối Bình Điền từ 2.600 – 2.700 con/đêm. Dù giá heo hơi đã nhích lên nhưng giá heo mảnh tại các chợ đầu mối vẫn duy trì mức ổn định từ Tết đến nay, ở mức 92.000 đồng – 105.000 đồng/kg, tùy loại.

Các siêu thị bán thịt heo theo giá bình ổn thị trường nên sức mua nhanh hơn so với các chợ

Riêng các doanh nghiệp bình ổn thị trường tiếp tục cung ứng thịt heo ra thị trường theo giá bán do Sở Tài chính công bố, bảo đảm sản lượng theo kế hoạch Thành phố giao.



Đến nay, tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường phục hồi so với thời điểm quý IV-2019 do tâm lý người dân đã bớt lo ngại đối với dịch tả heo châu Phi. Trong đó, kênh phân phối hiện đại sức mua tăng nhanh hơn kênh chợ truyền thống. Riêng sản lượng tiêu thụ tại hệ thống điểm bán hàng bình ổn thị trường như Saigon Co.op, Satra, Vissan… tăng do giá cả ổn định, bảo đảm chất lượng, có truy xuất nguồn gốc.

Theo Sở Công Thương, các doanh nghiệp bình ổn thị trường đã có sự chuẩn bị chu đáo nguồn thịt heo để thực hiện nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường mặt hàng này nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình cung cầu thị trường hàng hóa các mặt hàng thịt heo có nhiều yếu tố khó lường, cơ quan quản lý ngành công thương TP HCM tiếp tục theo dõi sát thị trường thịt heo và thực phẩm thay thế, xử lý kịp thời các thông tin sai lệch về thị trường thịt heo. Cùng với đó là thực hiện kích cầu các mặt hàng thay thế như thịt gia cầm, rau củ quả… khuyến khích doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu thịt heo, kích cầu thị trường thịt heo đông lạnh.

Khuyến khích nhập khẩu thịt heo Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết hiện có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ đủ điều kiện xuất khẩu thịt heo vào Việt Nam. Tuy nhiên, do thói quen người tiêu dùng vẫn còn ưa thích sử dụng thịt nóng nên hiện nay thịt heo đông lạnh bán trực tiếp cho người tiêu dùng vẫn còn hạn chế mà chủ yếu cung ứng cho hoạt động sản xuất thực phẩm chế biến, nhà hàng, bếp ăn… "Sản lượng hàng nhập khẩu gia tăng đã góp phần ổn định thị trường thời gian qua, cần được khuyến khích trong thời gian tới" – bà Trang cho biết.