Xuất phát là nhân viên giao pizza, nhiều năm sau người đàn ông thành ông chủ của chuỗi đồ ăn nhanh gần 300 cửa hàng

Năm 1991, di cư từ Pakistan đến Mỹ, Nadeem Bajwa tham gia học tại trường đại học ở Indiana. Trong thời gian này, ông đã làm nhiều công việc, trong đó có giao pizza cho chuỗi cửa hàng Papa John’s, với mức lương 4,25 USD/giờ. Hiện tại, khi đã 58 tuổi, người đàn ông này đã sở hữu một đế chế đồ ăn nhanh.

Bajwa hiện là đối tác nhượng quyền lớn của Papa Johns tại Bắc Mỹ, với hơn 270 địa điểm trên khắp cả nước. Ông cũng là Giám đốc điều hành của Bajco Group, công ty mà ông đồng sáng lập với hai anh trai của mình, đồng thời nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ, kế toán và nhiều lĩnh vực khác.

Nadeem Bajwa cùng hai anh Faisal Bajwa, Abdul Malik Bajwa là những người đồng sáng lập Tập đoàn Bajco (Ảnh: Bajco Group)

Thành công của người nhập cư

Con đường đến thành công của người đàn ông này không hề dễ dàng. Khi mới ngoài đôi mươi, Bajwa là người đầu tiên trong gia đình chuyển đến Mỹ, nơi ông gặp phải rất nhiều thử thách. Cú sốc văn hóa đầu tiên chính là khó khăn trong giao tiếp vì Bajwa không thông thạo tiếng Anh.

“Thực ra, đến Mỹ là chuyến bay đầu tiên của tôi. Tôi chưa từng bay bao giờ”, Bajwa nói. “Cả một chuyến bay dài đến đây một mình, có rất nhiều lo lắng... nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện”.

Để có tiền trang trải chi phí học đại học, Bajwa đã làm thêm nhiều công việc như: rửa bát vào buổi sáng, giao pizza vào buổi chiều và làm việc tại Taco Bell vào buổi đêm.

Chia sẻ với CNBC, ông bắt đầu giao hàng cho Papa John’s khi họ mới đến thị trấn nơi ông sống và từ đó yêu thích công việc này, hơn nữa tiền boa cũng khá. Sau đó, Bajwa nhanh chóng thăng tiến tại Papa John’s. Khi tốt nghiệp đại học năm 1996, ông đã chuyển từ công việc tài xế giao hàng sang quản lý khu vực.

Vào tháng 7 năm 2002, với sự hỗ trợ của gia đình và vốn vay ngân hàng, Bajwa đã trở thành người nhượng quyền và mở cửa hàng Papa John’s đầu tiên của mình tại East Liverpool, Ohio.

Ông mua thiết bị đã qua sử dụng với giá rất rẻ. Bajwa nói: “Suy nghĩ duy nhất của tôi là mở cửa hàng với số vốn ít nhất có thể, và dùng số tiền đó cho tiếp thị”. Chi phí xây dựng cửa hàng chỉ bằng một nửa số tiền lẽ ra phải trả, khoảng 150.000 USD.

Những bài học khó khăn

Nhờ những sai lầm, Bajwa đã rút ra được một số bài học quan trọng.

Trước khi mở cửa hàng đầu tiên, ông tập trung rất nhiều vào việc quảng bá thông tin về lễ khai trương cửa hàng, thay vì đào tạo nhân viên làm pizza.

“Tôi đã làm quá nhiều tiếp thị, và ngay ngày đầu tiên mở cửa hàng, một nửa nhân viên đã bỏ về vì quá hỗn loạn”, Bajwa nói. Sau đó, ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước khi khai trương.

Sáu tháng kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên, doanh thu vượt kế hoạch đề ra đã khiến Bajwa muốn mở thêm một vài cửa hàng nữa. Thế nhưng, đến cửa hàng thứ ba, ông cùng đồng đội bắt đầu gặp khó khăn.

“Có một thời điểm chúng tôi phát triển quá nhanh, nhưng đến năm 2008 - thời kỳ khủng hoảng kinh tế - là thời điểm rất khó khăn”, ông nói. Tuy nhiên, nhờ vậy Bajwa biết ơn những thất bại này bởi chúng đã dạy cho ông tất cả những gì cần biết ngày hôm nay.

Trong suốt hành trình của mình, Bajwa đã học được tầm quan trọng của việc tự nhìn nhận bản thân. Ông cho rằng: “Chúng ta phải khiêm tốn, bởi vì ngày bạn bắt đầu nghĩ rằng mình có tất cả, chính là ngày bạn bắt đầu sụp đổ”.

Năm 2024, Tập đoàn Bajco đã ký thỏa thuận với Papa Johns International để phát triển 50 cửa hàng mới vào năm 2028. Bajwa cho biết mục tiêu của ông là đạt 500 cửa hàng.

“Tôi chưa bao giờ mơ đến sự phát triển này. Tôi chỉ tập trung làm hết sức mình, học hỏi từ những sai lầm... và mọi thứ cứ thế mà đến, bắt đầu với dịch vụ giao pizza. Bạn có tin được không?”

Theo: CNBC