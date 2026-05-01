Xuất thân từ gia đình lao động, ngập trong nợ nần đến đế chế tỷ đô: Hành trình đổi đời đầy sóng gió của David và Victoria Beckham

David Beckham và Victoria Beckham từ lâu đã được xem là biểu tượng quyền lực của làng thể thao - giải trí toàn cầu. Nhưng phải đến năm 2026, cặp đôi này mới chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú với tổng tài sản khoảng 1,185 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 42.000 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, khối tài sản của họ mới được định giá khoảng 500 triệu bảng (gần 18.000 tỷ đồng). Cú tăng trưởng ngoạn mục này đến từ hàng loạt thương vụ kinh doanh thành công, sự hồi sinh của thương hiệu thời trang Victoria Beckham và giá trị tăng vọt của CLB Inter Miami.

David Beckham sinh ra trong một gia đình lao động ở Leytonstone, Đông London. Mẹ anh làm nghề cắt tóc còn cha là kỹ sư khí đốt. Trong khi đó, Victoria lớn lên tại Hertfordshire trong điều kiện khá giả hơn, dù gia đình cô cũng có xuất thân lao động trước khi cha cô trở thành doanh nhân thành công.

Ngay từ khi còn trẻ, cả hai đã sớm bước chân vào con đường kiếm tiền nhờ sức ảnh hưởng của mình. Victoria là thành viên của Spice Girls - nhóm nhạc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu cuối thập niên 1990. Chỉ một năm sau bản hit Wannabe, Spice Girls đã ký hàng loạt hợp đồng quảng bá trị giá khoảng 300 triệu bảng (hơn 10.700 tỷ đồng hiện nay).

Trong khi đó, Beckham nhanh chóng trở thành biểu tượng thương mại của bóng đá thế giới. Năm 2001, anh ký hợp đồng trị giá 16 triệu bảng (khoảng 570 tỷ đồng) với Manchester United. Hai năm sau, Beckham chuyển sang Real Madrid với mức phí khoảng 890 tỷ đồng.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Beckham đến vào năm 2007 khi anh gia nhập LA Galaxy. Hợp đồng này giúp cựu tiền vệ người Anh kiếm khoảng 128 triệu bảng trong 5 năm (hơn 4.500 tỷ đồng). Beckham cũng bỏ túi thêm hàng nghìn tỷ đồng từ các hợp đồng quảng cáo với Adidas, Pepsi và nhiều tập đoàn lớn khác.

Trong lúc David liên tục thành công ở lĩnh vực thương mại, Victoria lại trải qua hành trình đầy chông gai với thương hiệu thời trang riêng. Năm 2008, cô ra mắt thương hiệu Victoria Beckham với bộ sưu tập chỉ gồm 10 chiếc váy bodycon. Dù nhanh chóng gây chú ý trong giới thời trang, thương hiệu này lại liên tục thua lỗ suốt hơn một thập kỷ.

Đến năm 2019, công ty Victoria Beckham Limited đã lỗ liên tiếp 11 năm với khoản thâm hụt lên tới hàng chục triệu bảng. Có thời điểm thương hiệu này chìm trong khoản nợ khoảng 46 triệu bảng (hơn 1.600 tỷ đồng) - và đứng trước nguy cơ phá sản.

David Beckham khi đó phải nhiều lần “giải cứu” công ty của vợ bằng các khoản tiền lớn. Riêng năm 2016, anh được cho là đã bơm hơn 10 triệu bảng (gần 360 tỷ đồng) để duy trì hoạt động cho thương hiệu thời trang.

Trong series tài liệu Netflix, Victoria thừa nhận cô từng quản lý tài chính thiếu kiểm soát vì không có nền tảng kinh doanh chuyên nghiệp. Nhà đầu tư David Belhassen tiết lộ nữ thiết kế từng chi tới 85.000 bảng (hơn 3 tỷ đồng) - chỉ để mua cây trang trí văn phòng, chưa kể khoảng 530 triệu đồng mỗi năm thuê người chăm cây.

“Tôi đến từ ngành giải trí nên không hiểu hết cách vận hành doanh nghiệp. Khi nhìn lại, tôi thực sự sốc vì sự lãng phí lúc đó”, Victoria chia sẻ.

David Beckham cũng thừa nhận anh từng hoảng loạn khi chứng kiến khoản lỗ ngày càng tăng. “Tôi thực sự lo vì không thấy tiền quay trở lại. Nhưng chúng tôi luôn thống nhất sẽ hỗ trợ nhau bằng mọi giá”, cựu đội trưởng tuyển Anh nói.

Sau nhiều năm vật lộn, bước ngoặt cuối cùng cũng đến vào năm 2023 khi thương hiệu Victoria Beckham lần đầu tiên báo lãi sau 15 năm hoạt động. Thành công này được cho là nhờ chiến lược mạng xã hội hiệu quả, sự bùng nổ của dòng mỹ phẩm Victoria Beckham Beauty và các sản phẩm bán chạy toàn cầu.

Cùng thời điểm đó, David Beckham tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh hậu giải nghệ. Năm 2022, anh bán 55% DB Brands cho Authentic Brands Group trong thương vụ trị giá khoảng 240 triệu bảng (hơn 8.500 tỷ đồng). Ngoài ra, series tài liệu Beckham trên Netflix cũng tạo tiếng vang toàn cầu và trở thành phim tài liệu được xem nhiều nhất năm 2023 của nền tảng này.

Tài sản giá trị nhất của Beckham hiện tại là CLB Inter Miami CF mà anh đồng sở hữu. Sau khi chiêu mộ Lionel Messi và giành MLS Cup 2025, giá trị đội bóng tăng vọt lên khoảng 1,45 tỷ USD (38.000 tỷ đồng). Nhờ cú bứt phá này, David Beckham được xem là vận động viên đầu tiên của Anh chính thức trở thành tỷ phú.

Hiện tại, gia đình Beckham sở hữu khối tài sản xa hoa gồm biệt thự ở Cotswolds, căn mansion gần Holland Park trị giá khoảng 31 triệu bảng (hơn 1.100 tỷ đồng) cùng du thuyền Riva trị giá khoảng 570 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình nổi tiếng này không chỉ toàn hào quang. Việc tài sản tăng mạnh diễn ra đúng thời điểm David và Victoria vướng căng thẳng với con trai cả Brooklyn Beckham và con dâu Nicola Peltz Beckham. Brooklyn từng công khai cáo buộc cha mẹ cố gắng phá hoại mối quan hệ của anh với vợ kể từ trước đám cưới.