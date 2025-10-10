Xúc động giữa đêm TP.HCM: Người dân thức trắng, gom từng thùng hàng gửi ra vùng lũ miền Bắc

Suốt đêm qua, tại một điểm tập kết hàng cứu trợ ở TP.HCM, không khí làm việc gần như không ngừng nghỉ. Hàng trăm người dân, từ các bạn trẻ, nhân viên văn phòng đến cả học sinh, đã cùng nhau thức trắng đêm để đóng gói, phân loại và vận chuyển hàng cứu trợ gửi ra vùng lũ ở các tỉnh miền Bắc - nơi đang oằn mình chống chọi sau cơn bão Matmo.

Giữa đêm khuya, hàng trăm người dân ở TP.HCM cùng thức trắng, tất bật gom từng thùng hàng gửi ra miền Bắc cho đồng bào vùng lũ.

23h đêm, điểm tập kết vẫn đông kín người, tiếng cười tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng khuân hàng vang suốt một đêm dài.

Hơn cả những món đồ là tinh thần “người trong một nước phải thương nhau cùng.”

Hàng ngàn món đồ tiếp tế được bà con từ khắp nơi trong thành phố mang đến. Có phần chỉ là vài chiếc bánh, vài gói mì hay hộp sữa, nhưng tất cả đều gói trọn tấm lòng của người Sài Gòn. Càng về khuya, dòng người mang hàng đến càng đông. Ai đến cũng xắn tay vào việc, người bốc vác, người đóng gói, ghi tên.

Nhiều tình nguyện viên ở lại từ sáng đến đêm, làm việc liên tục để kịp chuyến hàng cứu trợ. Cũng có người tranh thủ sau giờ làm ở công sở, vừa tan ca là chạy đến điểm tập kết, chỉ mong góp một phần nhỏ sức mình.

Những chuyến xe cứu trợ gửi đang được chất đầy hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm giúp đỡ người dân vùng lũ

Từ những góc nhỏ trong thành phố, dòng người nối dài mang yêu thương về phía bão lũ

Mỗi thùng mì, mỗi hộp sữa là một tấm lòng, nhỏ thôi nhưng chứa đựng cả tình thương.

Vừa kết thúc ca trực tại bệnh viện lúc 21h, Nguyễn Gia Linh và Phạm Bảo Hân (phường Tân Hòa - TP.HCM) vội vã ghé siêu thị mua vài thùng sữa mang đến điểm tập kết. “Tụi em mới ra trường, không có nhiều, chỉ góp chút lòng thành. Nhìn cảnh bà con ngoài đó chịu cảnh bão lũ, thật sự xót xa quá, nên muốn làm gì đó, dù nhỏ thôi,” Linh chia sẻ.

Tương tự, Mỹ Vân (phường Bình Thới - TP HCM) chọn mua thuốc, men vi sinh, viên sủi và bánh ngọt – những món thiết yếu mà bạn cho là cần nhất lúc này. “Trước khi đến đây, em cũng tham khảo kỹ lắm để mua cho đúng thứ bà con cần mà phải gọn, nhẹ nữa nên em quyết định mua những thứ trên. Nhưng điều khiến em cảm động nhất chắc là không khí lúc này, dù bây giờ đang là nửa đêm rồi nhưng em thấy ở đây đang có rất đông tình nguyện viên, mạnh thường quân,...ai cũng tất bật làm mà không nghỉ ngơi gì cả, em nghĩ chắc bà con ở vùng lũ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn”, Mỹ Vân nói.

Một đêm dài không ngủ, nhưng chẳng ai than mệt vì nghĩ đến bà con miền Bắc còn đang bị nước lũ cô lập, thiếu thốn khó hơn nhiều.

Những hộp thuốc cảm, thuốc ho cũng được chuẩn bị để gửi đi cho những người đồng bào ruột thịt

Hàng cứu trợ được truyền tay nhau, nhẹ tênh nhưng nặng nghĩa tình.

Những người shipper, giao hàng cũng đem đến góp chút tấm lòng, chút sức nhỏ để cùng hướng về đồng bào vùng lũ

Giữa đám đông tất bật ấy, có cả những gương mặt nhỏ tuổi. Hiểu Huy (phường Tân Sơn Hòa) ngay sau khi kết thúc giờ học trên trường, em liền chạy qua điểm tiếp tế với bộ đồng phục còn chưa kịp thay để phụ các anh chị lớn đóng gói và bốc vác hàng lên xe, “Em đọc được thông báo cần tình nguyện viên nên tranh thủ làm xong bài tập từ hôm qua để hôm nay qua phụ. Thấy bà con vùng lũ khổ quá, em muốn góp sức,” Huy nói.

Tính đến rạng sáng, hàng hóa cứu trợ đã chất đầy từ trong nhà ra tận ngoài sân, thậm chí phải để thêm ở những “kho dã chiến” bên cạn. Quần áo, sữa, thuốc men, nước đóng chai, băng vệ sinh, bánh ngọt… đủ loại nhu yếu phẩm được gom góp, xếp ngay ngắn, sẵn sàng lên đường.