Xứng danh "viên ngọc quý" của tỷ phú Thái, Sabeco lãi kỷ lục 5.500 tỷ đồng trong năm 2022, nắm giữ lượng tiền mặt gần 23.500 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco- mã CK: SAB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 10.029 tỷ đồng, tăng 11% so với cũng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí giá vốn, SAB ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 2.814 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 28% cải thiện nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 ở mức 27,7%.

Doanh thu tài chính tăng 23% lên 324 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng gấp 3 lần lên 31,5 tỷ đồng.

Do các chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng 70% lên 1.612 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo và khuyến mại nên LNST trong quý đạt 1.076 tỷ đồng, giảm 23% so với cũng kỳ

Lũy kế cả năm, doanh thu của Sabeco đạt 34.979 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021 và LNST đạt 5.500 đồng, tăng 40% so với năm 2021 và cũng là mức cao nhất của Sabeco từ trước tới nay.

Sabeco cho biết trong năm 2022, kết quả kinh doanh đã được cải thiện và cao hơn năm ngoái khi cả nước đã thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động. Nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng cũng như các chương trình tiếp thị đã giúp thúc đẩy các hoạt động bán hàng cho các nhãn hàng. Đồng thời, công ty đã nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giúp giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào cao hơn.

Năm 2022, Sabeco đề ra kế hoạch doanh thu thuần ở mức 34.791 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 4.581 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được năm 2022, Sabeco đã hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 120% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2017, ThaiBev đã mua lại 54% cổ phần của SAB với giá 4,8 tỷ USD, trở thành công ty mẹ của công ty sản xuất bia này. Ông Thapana Sirivadhanabhakdi, CEO ThaiBev trong chia sẻ mới đây còn nhấn mạnh: “Sabeco là viên ngọc quý của chúng tôi – một tài sản quý hiếm trong tất cả các tài sản liên quan tới ngành sản xuất bia trong khu vực Đông Nam Á”.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Sabeco ở mức 34.465 tỷ, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi chiếm chủ yếu với hơn 23.480 tỷ đồng. Bên phía nguồn vốn, Sabeco có 9.874 tỷ đồng nợ phải trả, phần lớn là nợ ngắn hạn, tổng nợ vay ở mức 1.033 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 24.591 tỷ đồng.