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Xung đột Nga - Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở Oleshky hết hiệu lực

| | Tài chính quốc tế

Người dân đi lại bên dưới lưới chống máy bay không người lái ở Oleshky. (Ảnh: AP)

Người dân đi lại bên dưới lưới chống máy bay không người lái ở Oleshky. (Ảnh: AP)

Các quan chức Ukraine cho biết, lệnh ngừng bắn dài nhất trong cuộc xung đột Ukraine - vốn chỉ giới hạn ở Oleshky (phía đông Kherson) - đã kết thúc vào ngày 1/11 sau khi Nga từ chối đề xuất gia hạn.

Ông Dmytro Lubinets - Ủy viên Quốc hội Ukraine phụ trách nhân quyền - cho biết: “Lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 27/10 đến ngày 1/11, đã kết thúc”.

Ông gọi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời này là “một bước tiến quan trọng trong các nỗ lực nhân đạo chung” với Nga.

Khoảng lặng hiếm hoi trong giao tranh - được thực hiện dưới sự dàn xếp của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump - đã tạo điều kiện cho một sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Oleshky (thuộc tỉnh Kherson), trong bối cảnh cuộc chiến bước sang năm thứ 5.

Không bên nào báo cáo về các hành vi vi phạm sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phía Ukraine mô tả đây là “sự hạ nhiệt lớn nhất kể từ năm 2022”.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ dự kiến sẽ nối lại vào tháng 11, sau khi bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chung vào Iran hồi tháng 2.

‘Luồng gió mới’ cho cư dân Kherson

Trong cuộc trao đổi với báo giới, một số cư dân tại Kherson mô tả lệnh ngừng bắn này giống như một “luồng gió mới”.

“Chúng tôi phải tận dụng khoảng thời gian này để giải quyết công việc”, một cư dân 38 tuổi chia sẻ.

Giáo hoàng Francis - người từng kêu gọi Nga thực hiện lệnh ngừng bắn tại Oleshky - bày tỏ hy vọng rằng khoảng lặng tạm thời này sẽ “củng cố mong muốn đối thoại và dẫn đến những sáng kiến hòa bình cụ thể mới”.

Xung đột Nga - Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở Oleshky hết hiệu lực- Ảnh 1.

Xung đột Nga - Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở Oleshky hết hiệu lực- Ảnh 2.

Xung đột Nga - Ukraine: Lệnh ngừng bắn ở Oleshky hết hiệu lực- Ảnh 3.

Những khu nhà tan hoang ở Oleshky sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, một sĩ quan quân đội Ukraine - yêu cầu giấu tên - bày tỏ lo ngại rằng giao tranh có thể trở nên “tồi tệ hơn trước” khi tái diễn.

Theo sĩ quan này, các lực lượng Nga - vốn đang đóng quân ở bờ bên kia sông Dnipro - đã tận dụng sự tĩnh lặng trong những ngày qua để tập hợp thêm quân, vận chuyển đạn dược và thu thập thông tin tình báo về các vị trí của Ukraine thông qua máy bay không người lái giám sát.

Tấn công nhà máy lọc dầu

Ngoài vùng ngừng bắn, Nga và Ukraine đều đã thực hiện các cuộc tấn công qua lại ở những khu vực khác trong ngày 1/11.

Phía Nga cho biết vào sáng sớm rằng một máy bay không người lái đã tấn công một “cơ sở công nghiệp” ở phía đông Mátxcơva trong đêm.

Truyền thông Ukraine đưa tin Kiev đã tấn công nhà máy lọc dầu Kstovo, mô tả đây là “một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, chuyên sản xuất nhiên liệu và dầu nhờn”.

Kiev đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của Nga, gọi đây là hành động đáp trả chính đáng cho các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gây áp lực buộc Kiev phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy, cho rằng chúng là nguyên nhân khiến giá dầu diesel tăng cao.

Bộ Năng lượng Ukraine đã thông báo về tình trạng mất điện trên khắp cả nước vào ngày 1/11, bao gồm cả tại Kiev, sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Vào cuối ngày 1/11, lực lượng không quân và trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine cho biết họ nghi ngờ hệ thống cảnh báo không kích của nước này đã bị tấn công mạng, sau khi các cảnh báo giả về nguy cơ nhiễm phóng xạ xuất hiện trên ứng dụng.

“Ứng dụng ‘Air Alarm’ (Cảnh báo không kích) có khả năng đã bị các thế lực thù địch can thiệp”, lực lượng này thông báo. “Không hề có nguy cơ nhiễm phóng xạ nào cả”.

EU tính giảm phụ thuộc vào Mỹ sau sự cố vệ tinh Starlink ở Ukraine

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
Ukraine

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