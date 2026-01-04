Xung đột Trung Đông leo thang: "Mỏ vàng" chiếm 70% doanh thu xuất khẩu của Vinamilk (VNM) lung lay?

Ngọc Điệp | 01-04-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), mặc dù trải qua một năm nhiều biến động về cấu trúc kênh phân phối truyền thống (GT) nhưng cả năm 2025, Vinamilk (VNM) vẫn đạt doanh thu thuần 63.646 tỷ đồng (tăng 3% so với năm trước).

Doanh thu nội địa đạt 50.964 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2024. Trong khi đó, thị trường nước ngoài tăng 15,5% so với năm 2024, đạt 12.682 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu tại thị trường chủ lực Trung Đông tăng 25,4% với dòng sữa bột và sữa đặc. Ngoài ra, Vinamilk khai phá được một vài thị trường đang phát triển, mức độ cạnh chưa cao tại châu Á và châu Phi.

Hai chi nhánh Driftwood và AngkorMilk tăng trưởng doanh thu khá tốt (tăng 4,8% so với cùng kỳ), đặc biệt là AngkorMilk (tăng trưởng hai chữ số) khi được sự hỗ trợ của Chính Phủ trong đề án đẩy mạnh xuất khẩu sang Campuchia và hưởng lợi từ cuộc xung đột giữa Thái Lan – Campuchia từ quý 3/2025.

Tuy nhiên, VDSC cũng lưu ý về “xung đột địa chính trị tại thị trường xuất khẩu top1” – Trung Đông khiến triển vọng tăng trưởng lợi nhuận có thể kém khả quan hơn kỳ vọng.﻿

Ở năm 2026, VDSC đặt kịch bản cơ sở doanh thu xuất khẩu giảm mạnh 18,6% so với năm 2025 dựa trên KQKD mảng này năm 2022 (giảm 21,2%) – năm gần nhất xảy ra biến động địa chính trị khu vực Trung Đông (chiếm 70-80% doanh thu xuất khẩu của Vinamilk, theo ước tính VDSC, dự kiến giảm 40-50% so với năm trước).

Tuy nhiên, VDSC dự báo đà tăng trưởng hai chữ số ở mảng xuất khẩu quay trở lại từ năm 2027 khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt.

