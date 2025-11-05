Ý tưởng của Vingroup về đường vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu khu vực nhận tin vui lớn

TP.HCM chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển

UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup nghiên cứu và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển nối huyện Cần Giờ với TP. Vũng Tàu. Dự án được kỳ vọng mở ra một trục kết nối chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch và đô thị sinh thái phía Nam TP.HCM.

Theo văn bản của UBND TP.HCM, Vingroup được phép tiến hành lập báo cáo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký quyết định. Toàn bộ kinh phí nghiên cứu và lập hồ sơ do doanh nghiệp tự chủ động, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Video mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình các cơ quan thẩm quyền xem xét theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Trường hợp báo cáo không được chấp thuận hoặc nhà đầu tư quá hạn 12 tháng chưa hoàn thành, quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Khi đó, Vingroup tự chịu toàn bộ chi phí đã bỏ ra và không được khiếu nại.

UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, Vingroup cần tiếp thu ý kiến chuyên môn từ các sở, ngành liên quan, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, pháp lý và phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông – đô thị TP.HCM sau sáp nhập, cũng như chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia.

Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho chính quyền thành phố làm tài liệu tham khảo và sử dụng cho các bước thủ tục tiếp theo nếu cần thiết.

Việc giao nhiệm vụ nghiên cứu không đồng nghĩa Vingroup sẽ được chỉ định triển khai dự án. UBND TP.HCM khẳng định sẽ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

Tập đoàn Vingroup trước đó đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất được chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Với những công nghệ xây dựng cầu đường mới nhất, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hứa hẹn sẽ là cây cầu biểu tượng mới của TP.HCM, hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á.

Hình ảnh mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo ra

Kỳ vọng hạ tầng chiến lược cho không gian biển phía Nam

Dự án tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu, nếu được triển khai, đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng hạ tầng chiến lược mới, mở ra một hành lang phát triển kinh tế biển, đô thị sinh thái và du lịch quy mô khu vực phía Nam. Không chỉ đơn thuần là một tuyến giao thông, con đường này được xem như mắt xích quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển đô thị - cảng biển - dịch vụ du lịch của TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình ảnh mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi qua khu đô thị lấn biển Cần Giờ trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo ra

Kết nối trực tiếp TP.HCM và trung tâm du lịch biển Vũng Tàu

Hiện nay, hành trình từ TP.HCM đến Vũng Tàu chủ yếu phụ thuộc vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Quốc lộ 51, vốn thường xuyên quá tải, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và lễ tết. Tuyến đường vượt biển sẽ tạo thêm một hành lang di chuyển mới, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực lên tuyến hiện hữu, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ du lịch cho cả hai địa phương. Đây không chỉ là kết nối du lịch mà còn là kết nối thương mại, công nghiệp dịch vụ và đầu tư.

Mở rộng không gian phát triển cho Cần Giờ – đô thị sinh thái ven biển

Cần Giờ đang được định hướng trở thành khu đô thị du lịch sinh thái và đô thị ven biển thông minh đầu tiên tại TP.HCM, với trọng tâm là bảo tồn – khai thác bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn và không gian biển. Nhất là trong bối cảnh Vingroup đang triển khai dự án khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam với quy mô gần 2.900 ha, chiều ngang kéo dài 15km, vốn đầu tư gần 10 tỷ USD tại đây.

Tuyến đường vượt biển sẽ là cú hích quan trọng, đưa Cần Giờ thoát khỏi “bài toán bán đảo”, thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn, gia tăng giá trị đất đai, hình thành các trung tâm dịch vụ biển, nghỉ dưỡng cao cấp và hạ tầng đô thị hiện đại. Qua đó, Cần Giờ sẽ trở thành cửa ngõ biển chiến lược của TP.HCM, thay đổi mạnh mẽ diện mạo vùng đất phía Đông Nam thành phố.

Hình thành trục ven biển chiến lược, hỗ trợ logistics khu vực

Tuyến đường không chỉ phục vụ du lịch mà còn đóng vai trò logistics quan trọng. Khi kết nối với hệ thống cảng biển, đặc biệt là Cái Mép – Thị Vải – một trong những cụm cảng nước sâu lớn của khu vực, con đường này sẽ mở ra tuyến vận tải hàng hóa linh hoạt hơn, tăng cường năng lực kết nối chuỗi logistics vùng Đông Nam Bộ.

Đây là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh cảng biển quốc tế của Việt Nam, đồng thời giảm tải cho hệ thống đường bộ hiện hữu đang chịu áp lực giao thương lớn.

Hình ảnh mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo ra

Tạo dựng chuỗi đô thị – du lịch biển liên hoàn

TP.HCM – Cần Giờ – Long Hải – Vũng Tàu – Hồ Tràm – Bình Châu – Phan Thiết đang dần hình thành trục du lịch biển liền mạch. Tuyến đường vượt biển sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp hình thành mạng lưới đô thị – nghỉ dưỡng liên kết chặt chẽ, tạo nên “hành lang vàng du lịch biển” của khu vực phía Nam.

Điều này không chỉ giúp gia tăng thời gian lưu trú của du khách mà còn thúc đẩy phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch, từ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp đến du lịch văn hóa – lịch sử và du lịch thể thao biển.

Bước đi chiến lược hiện thực hóa mục tiêu kinh tế biển

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu đưa kinh tế biển trở thành động lực phát triển chiến lược, dự án này mang ý nghĩa đột phá, đưa hạ tầng kết nối trở thành lực kéo thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Không gian hành lang ven biển phía Nam sẽ được mở rộng, tạo điều kiện hình thành chuỗi đô thị biển hiện đại, nâng cao vị thế của TP.HCM và Vũng Tàu trong bản đồ kinh tế biển khu vực Đông Nam Á.