Yêu cầu công an vào cuộc vụ dân vay nóng 270 triệu, tòa án buộc trả chủ nợ 4 tỷ

Ngày 2/7, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ yêu cầu công an vào cuộc điều tra vụ cử tri phản ánh người dân vay nóng 270 triệu nhưng sau đó Tòa án huyện Lạc Dương buộc phải trả chủ nợ 4 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng diễn ra sáng 1/7, cử tri xã Lát phản ánh nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi hoạt động nhiều năm qua ở địa phương

Như VOV đã phản ánh , cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bức xúc về tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi hoạt động ở khắp các buôn làng tại địa phương trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng an ninh trật tự, khiến nhiều gia đình mất đất, mất nhà và kéo theo nhiều hệ lụy.

Trong đó, điển hình là trường hợp bà Kơ Să Ka Thêm, ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát. Do cần tiền gấp giải quyết việc gia đình, bà Ka Thêm vay nóng từ một người trên địa bàn với số tiền 270 triệu đồng. Thực tế bà chỉ nhận được 170 triệu đồng, số tiền còn lại bị chủ nợ trừ vào lãi suất. Ngoài ra, bà còn buộc phải đưa sổ đỏ của gia đình cho chủ nợ làm tin.

Điều đáng nói, mặc dù sau đó bà Ka Thêm đã vay ngân hàng và trả hết tiền cho chủ nợ nhưng vẫn chưa hết nợ. Để rồi Tòa án huyện Lạc Dương yêu cầu bà phải trả thêm cho chủ nợ 4 tỷ đồng.

Gia đình bà Kơ Să Ka Thêm ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát lo lắng trước nguy cơ mất đất, mất nhà

Về vấn đề này cũng như hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn xã Lát, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh sẽ yêu cầu công an địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo ông Phạm S, trước hết, Công an huyện Lạc Dương phải vào cuộc điều tra làm rõ. Trường hợp Công an huyện Lạc Dương không làm thì phải kịp thời báo cáo Công an tỉnh sẽ làm, không thể để người dân mượn 270 triệu đồng, đã trả 300 triệu đồng nhưng sau đó lại còn nợ đến 4 tỷ đồng.

"Việc này cơ quan công an phải làm và đề nghị phải làm trong trong tháng 7 này để xử lý dứt điểm. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa xem rõ các văn bản ban đầu cam kết như thế nào, nhưng dù có cam kết như thế nào đi nữa thì vẫn không thể chấp nhận trong vòng mấy năm vay lãi nóng tăng lên 15 lần”, ông Phạm S cho biết.