Yêu cầu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11/2025

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Đây là hai dự án lớn, được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm. Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành các kết luận để tháo gỡ, các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã từng bước khắc phục các vướng mắc để đưa hai dự án bệnh viện này vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công tại 2 dự án bệnh viện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình

Bên cạnh đó, qua thời gian, nhiều chủng loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện tại. Việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan kéo dài; các giải pháp tháo gỡ chưa được triển khai quyết liệt, kịp thời.

Để hoàn thành 2 công trình dự án đúng tiến độ và đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu khẩn trương hoàn thành việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng ngay sau khi dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách như về nhân lực, tài chính… đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, trực tiếp làm việc, kịp thời hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 34 để giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh về việc phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công của 2 công trình.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho 2 công trình dự án trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ban Quản lý dự án theo quy định.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế thanh toán đối với các hạng mục đã hoàn thành của 2 công trình dự án; tham gia ý kiến và hướng dẫn Bộ Y tế về cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của 2 bệnh viện.

Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh Ninh Bình…, tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục tiêu hoàn thành 2 công trình dự án và đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động đúng tiến độ.