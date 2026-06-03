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Yêu qua mạng 4 năm với 3 lần chuyển hơn 1,5 tỷ đồng, người ông ở Hà Nội cay đắng phát hiện "bạn gái" là nam giới: Bắt giữ Hồng Thiên An

| | Xã hội

Giả danh nữ sinh trên Facebook để tạo dựng quan hệ tình cảm suốt nhiều năm, Hồng Thiên An (SN 1997) đã lừa một người đàn ông ở Hà Nội chuyển hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 3/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Thiên An (SN 1997, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C. (SN 1974, trú TP Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Yêu qua mạng 4 năm với 3 lần chuyển hơn 1,5 tỷ đồng, người ông ở Hà Nội cay đắng phát hiện "bạn gái" là nam giới: Bắt giữ Hồng Thiên An- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Thiên An

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng không gian mạng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, Lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng CSHS đã xác định Hồng Thiên An chính là đối tượng gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai nhận:

Khoảng đầu tháng 8/2018, Hồng Thiên An lên các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook trên mạng xã hội để mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan”. Sau đó, đối tượng sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với thông tin là Phạm Linh Đan (SN 1997), quê xã Quảng Vinh, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhằm tìm kiếm người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng giữa tháng 8/2018, ông Đ.M.C. kết bạn với tài khoản Facebook “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến ông C. tin rằng mình đang quen biết và có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên.

Sau thời gian dài tạo dựng niềm tin, từ tháng 8/2018 đến tháng 02/2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông C. Tin tưởng người quen trên mạng, ông C. đã 3 lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền 1.592.580.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng CSHS thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Yêu qua mạng 4 năm với 3 lần chuyển hơn 1,5 tỷ đồng, người ông ở Hà Nội cay đắng phát hiện "bạn gái" là nam giới: Bắt giữ Hồng Thiên An- Ảnh 2.

Đối tượng Hồng Thiên An

Hiện Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Thiên An; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội đang diễn biến ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh đẹp, thông tin cá nhân giả mạo, tạo dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi viện nhiều lý do để vay, mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền. 

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho người chỉ quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, lai lịch; đồng thời kịp thời báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, ngăn chặn và xử lý theo quy định. 

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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