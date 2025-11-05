Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yếu tố mùa vụ ủng hộ nhịp phục hồi tháng 11, MBS chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có thể bứt phá

05-11-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Yếu tố mùa vụ ủng hộ nhịp phục hồi tháng 11, MBS chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có thể bứt phá

Yếu tố mùa vụ này đem đến kỳ vọng về một nhịp phục hồi ngắn hạn trong tháng 11, dù thị trường đang thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá thị trường đang bước vào tháng 11 – tháng có hiệu suất sinh lời tốt thứ hai trong năm (trung bình +2,3% theo lịch sử 2015-2024). Yếu tố mùa vụ này đem đến kỳ vọng về một nhịp phục hồi ngắn hạn trong tháng 11, dù thị trường đang thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh.

Trong kịch bản cơ sở, MBS dự báo VN-Index sẽ duy trì trạng thái dao động đi ngang trong vùng 1.615 – 1.720 điểm. Thanh khoản được dự báo vẫn ở mức nền thấp trong bối cảnh thị trường đang ở "vùng trống thông tin".

Nếu chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.615 – 1.620 điểm nhưng với khối lượng giao dịch thấp (dưới 25.000 tỷ đồng/phiên), MBS nhận định đây sẽ là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua tích lũy hoặc cơ cấu lại danh mục cho giai đoạn cuối năm.

Động lực cho kịch bản trên được củng cố bởi bức tranh vĩ mô vững chắc, vốn là nền tảng cho chính sách tiền tệ nới lỏng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ≥8%, quý IV cần tăng trưởng khoảng 9,5%, điều này tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước (SBV) tiếp tục duy trì chính sách linh hoạt.

Tăng trưởng tín dụng cuối năm 2025 dự kiến đạt 19-20%, mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025 (tác động trực tiếp đến nhóm xây dựng, vật liệu, ngân hàng) và việc Fed giảm lãi suất hỗ trợ cho SBV.

Bên cạnh đó, về xu hướng thị trường nội lực đang dần tích lũy: Chứng khoán thế giới tiếp tục lập đỉnh (S&P 500 +16,2% YTD, Kospi +71% YTD, Nikkei +31,4% YTD, các thị trường mới nổi (EM): 30% YTD), tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến dòng tiền quốc tế.

Trong nước, dù VN-Index giảm 3 tuần liên tiếp, độ rộng thị trường tuần vừa qua vẫn tích cực: 70% nhóm cổ phiếu tăng điểm dù chỉ số chung giảm mạnh. Hiện Vn-Index giảm gần -10% so với đỉnh nhưng một số cổ phiếu đã giảm -20% đến -30% đang tạo vùng cân bằng, khả năng giảm thêm ít dù chỉ số chung có thể còn điều chỉnh về hỗ trợ 1.600 điểm.

Sự kiện Tổng Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ngày 26/10/2025 được giới quan sát đánh giá cao.

Kịch bản cơ bản của thị trường vẫn là dao động đi ngang trên nền thanh khoản thấp. Trong kịch bản thận trọng, một số cổ phiếu trụ có thể còn tiếp tục giảm sẽ gây áp lực lên chỉ số, khả năng thị trường điều chỉnh về ngưỡng 1.600 điểm hoặc thấp hơn vẫn có thể xảy ra nhưng đó là cơ hội mua hoặc cơ cấu danh mục cho giai đoạn cuối năm.

MBS cho rằng nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tăng điểm nhờ trụ, ưu tiên bắt đáy vùng hỗ trợ 1.615 – 1.620 với tỷ trọng 30 – 50%. Tập trung danh mục nhóm ngách & phòng thủ: Viettel, Thủy sản, Cao su, Dầu khí, Hóa chất. Nhóm hưởng lợi đầu tư công là Xây dựng và VLXD, Ngân hàng, BĐS. Nhóm phục hồi cuối năm là Bán lẻ, Công nghệ.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Niềm vui trở lại: Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á

Niềm vui trở lại: Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á Nổi bật

Chuyên gia FiinTrade gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị “lãng quên”, có thể nổi sóng mạnh trong năm 2026

Chuyên gia FiinTrade gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị “lãng quên”, có thể nổi sóng mạnh trong năm 2026 Nổi bật

Chứng khoán ngày 5-11: Có thể nắm giữ cổ phiếu trên đà tăng giá

Chứng khoán ngày 5-11: Có thể nắm giữ cổ phiếu trên đà tăng giá

20:38 , 04/11/2025
Bà chủ Công ty Nhật Nam bị cáo buộc chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Bà chủ Công ty Nhật Nam bị cáo buộc chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

20:28 , 04/11/2025
Cổ phiếu bất động sản 'gánh sóng', VN-Index tăng mạnh

Cổ phiếu bất động sản 'gánh sóng', VN-Index tăng mạnh

19:01 , 04/11/2025
Phiên 4/11: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Phiên 4/11: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

17:45 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên