Yếu tố mùa vụ ủng hộ nhịp phục hồi tháng 11, MBS chỉ tên loạt nhóm cổ phiếu có thể bứt phá

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá thị trường đang bước vào tháng 11 – tháng có hiệu suất sinh lời tốt thứ hai trong năm (trung bình +2,3% theo lịch sử 2015-2024). Yếu tố mùa vụ này đem đến kỳ vọng về một nhịp phục hồi ngắn hạn trong tháng 11, dù thị trường đang thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh.

Trong kịch bản cơ sở, MBS dự báo VN-Index sẽ duy trì trạng thái dao động đi ngang trong vùng 1.615 – 1.720 điểm. Thanh khoản được dự báo vẫn ở mức nền thấp trong bối cảnh thị trường đang ở "vùng trống thông tin".

Nếu chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.615 – 1.620 điểm nhưng với khối lượng giao dịch thấp (dưới 25.000 tỷ đồng/phiên), MBS nhận định đây sẽ là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua tích lũy hoặc cơ cấu lại danh mục cho giai đoạn cuối năm.

Động lực cho kịch bản trên được củng cố bởi bức tranh vĩ mô vững chắc, vốn là nền tảng cho chính sách tiền tệ nới lỏng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ≥8%, quý IV cần tăng trưởng khoảng 9,5%, điều này tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước (SBV) tiếp tục duy trì chính sách linh hoạt.

Tăng trưởng tín dụng cuối năm 2025 dự kiến đạt 19-20%, mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025 (tác động trực tiếp đến nhóm xây dựng, vật liệu, ngân hàng) và việc Fed giảm lãi suất hỗ trợ cho SBV.

Bên cạnh đó, về xu hướng thị trường nội lực đang dần tích lũy: Chứng khoán thế giới tiếp tục lập đỉnh (S&P 500 +16,2% YTD, Kospi +71% YTD, Nikkei +31,4% YTD, các thị trường mới nổi (EM): 30% YTD), tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến dòng tiền quốc tế.

Trong nước, dù VN-Index giảm 3 tuần liên tiếp, độ rộng thị trường tuần vừa qua vẫn tích cực: 70% nhóm cổ phiếu tăng điểm dù chỉ số chung giảm mạnh. Hiện Vn-Index giảm gần -10% so với đỉnh nhưng một số cổ phiếu đã giảm -20% đến -30% đang tạo vùng cân bằng, khả năng giảm thêm ít dù chỉ số chung có thể còn điều chỉnh về hỗ trợ 1.600 điểm.

Sự kiện Tổng Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ngày 26/10/2025 được giới quan sát đánh giá cao.

Kịch bản cơ bản của thị trường vẫn là dao động đi ngang trên nền thanh khoản thấp. Trong kịch bản thận trọng, một số cổ phiếu trụ có thể còn tiếp tục giảm sẽ gây áp lực lên chỉ số, khả năng thị trường điều chỉnh về ngưỡng 1.600 điểm hoặc thấp hơn vẫn có thể xảy ra nhưng đó là cơ hội mua hoặc cơ cấu danh mục cho giai đoạn cuối năm.

MBS cho rằng nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tăng điểm nhờ trụ, ưu tiên bắt đáy vùng hỗ trợ 1.615 – 1.620 với tỷ trọng 30 – 50%. Tập trung danh mục nhóm ngách & phòng thủ: Viettel, Thủy sản, Cao su, Dầu khí, Hóa chất. Nhóm hưởng lợi đầu tư công là Xây dựng và VLXD, Ngân hàng, BĐS. Nhóm phục hồi cuối năm là Bán lẻ, Công nghệ.