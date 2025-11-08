Bước đột phá giúp ngành đồ uống Việt Nam phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch VBA cho biết Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (gọi tắt là VBA) thành lập từ năm 1991 với trên 100 hội viên là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ uống hàng đầu Việt Nam và các doanh nghiệp phụ trợ và thương mại dịch vụ. Với hơn 30 năm hoạt động và phát triển, VBA là một cầu nối quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành đồ uống.

Ngành đồ uống đóng vai trò quan trọng trong sự phát kinh tế đất nước. Hàng năm ngành đóng góp trên 60 nghìn tỷ đồng vào ngân sách quốc gia và tạo ra hàng triệu việc làm trong toàn chuỗi giá trị - từ nông nghiệp, sản xuất, logistics đến bán lẻ, ngành đồ uống và các doanh nghiệp.

Việt Nam đang trong giai đoạn bắt đầu "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" để tăng tốc, bứt phá và phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên cơ sở giải phóng toàn bộ sức sản xuất, phát huy tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững.

Ngành đồ uống Việt Nam được đánh giá là một ngành còn nhiều dư địa để phát triển tại Việt Nam mặc dù ngành đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải tích cực năm bắt và tăng cường đầu tư để phát triển theo các xu hướng tiêu dùng mới, các yêu cầu về xanh hóa, kinh tế tuần hoàn.

"Trong bối cảnh kinh tế và thị trường tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng, ngành đồ uống Việt Nam cần thích ứng linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và ngân sách Nhà nước", PGS. TS. Việt nhấn mạnh.

Mở đầu chương trình, Bà Chu Thị Vân Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), trình bày tham luận với chủ đề: "Xu hướng ngành đồ uống, thị trường, người tiêu dùng và dự báo các chính sách sẽ tác động đến doanh nghiệp ngành đồ uống".

Bà Vân Anh cho biết, trong bối cảnh ngành đồ uống Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ – với yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm, sức khỏe và tính bền vững – việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất trở thành xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế mới của thị trường.

Một trong những giải pháp nổi bật giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động môi trường, đó chính là công nghệ màng tiên tiến – bước tiến công nghệ đang được nhiều tập đoàn đồ uống lớn trên thế giới áp dụng.

Yếu tố quyết định để ngành đồ uống Việt Nam phát triển bền vững

Cũng tại Hội thảo, các diễn giả thống nhất rằng việc đầu tư công nghệ mới, phát triển bao bì thân thiện môi trường và đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng, ứng dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số là hướng đi tương lai và là yếu tố quyết định để ngành đồ uống Việt Nam tiến gần hơn tới mô hình kinh tế tuần hoàn, bền vững.

Ông Trần Minh Triết, Trưởng Đại diện Công ty công nghệ môi trường Suntar Singapore cho biết, giải pháp công nghệ màng tiên tiến có thể được xem là một hướng đi mới đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp ngành đồ uống Việt Nam, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí và phát triển bền vững thông qua việc tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải.

Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ màng, Suntar cung cấp các hệ thống màng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nước giải khát, trà, cà phê, nước trái cây và rượu thủ công. Công nghệ lọc không gia nhiệt của Suntar giúp bảo toàn hương vị tự nhiên, giảm tiêu hao năng lượng và lượng nước thải, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho ngành đồ uống Việt Nam những công nghệ xanh – sạch – hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững", ông Triết cho biết.

Tại Hội thảo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp &N Môi trường) nhấn mạnh rằng chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành định hướng trọng tâm của ngành đồ uống Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong tiến trình phát triển xanh của Việt Nam, ngành đồ uống đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất bền vững. Với tầm nhìn chiến lược về chính sách môi trường và kinh tế xanh, phần tham luận của PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Biên tập Tạp Chí Môi trường về "Chuyển đổi xanh ngành đồ uống theo mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam". Qua phần trình bày của PGS. TS Thọ, chúng ta có thể thấy ngành đồ uống hiện đóng vai trò quan trọng trong tiến trình thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý phát thải theo chuỗi cung ứng và phát triển bao bì thân thiện môi trường.

"Chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu của doanh nghiệp mà còn là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và đáp ứng xu thế tiêu dùng bền vững. Khi khung pháp lý, hạ tầng tái chế và công nghệ trong nước được hoàn thiện, ngành đồ uống Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế xanh quốc gia", ông kết luận.