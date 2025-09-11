Youtuber BLV Đoàn Chình BDS xin lỗi và đính chính sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Ngày 10/9, Youtuber BLV Đoàn Chình BDS (một kênh cá nhân chuyên bình luận các vấn đề kinh tế, xã hội) đã đăng tải một video để xin lỗi công khai Tập đoàn Vingroup, thừa nhận việc đưa tin thiếu kiểm chứng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp. Động thái này được đưa ra sau khi Vingroup công bố sẽ khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến tập đoàn và các công ty thành viên.

Youtuber BLV Đoàn Chình BDS đã đăng tải video xin lỗi và đính chính sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Trong video, BLV Đoàn Chình thẳng thắn nhận lỗi, cho biết bản thân không phải chuyên gia tài chính, chỉ là một công dân bình thường yêu thích chia sẻ thông tin trên YouTube. Tuy nhiên, vì thiếu kiến thức chuyên môn và kỹ năng kiểm chứng, Youtuber này đã sản xuất 15 video liên quan đến Vingroup. Trong đó, Youtuber này thừa nhận khi xem lại những video mình đã đăng tải, thấy rõ bản thân đã vi phạm 2 mục trong yêu cầu khởi kiện của Vingroup.

"Cụ thể là tôi đã có 2 video nói về khoản nợ 800.000 tỷ. Do kiến thức tài chính hạn hẹp, khi đọc báo và nghe các video phân tích, tôi đã không phân biệt rõ ràng được hai khái niệm tổng nợ và nợ vay, dẫn đến bình luận sai lệch. Và có một video nói về các nghị định gần đây có phần ưu ái cho Vingroup nhưng thực tế là các nghị định này tốt cho toàn bộ khối kinh tế tư nhân chứ không riêng gì tập đoàn", Youtuber BLV Đoàn Chình BDS nói.

Cũng theo Youtuber này, bản thân anh không hề có mục đích xấu nhằm bôi nhọ Vingroup hay bất kỳ cá nhân nào và cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào từ việc phát tán thông tin này hay dụ dỗ bởi những tổ chức, cá nhân khác để làm điều này, hoàn toàn do sự thiếu hiểu biết của bản thân về kinh tế, tài chính.

Chính vì những sai lầm này, Youtuber BLV Đoàn Chình BDS đã gửi lời xin lỗi đến tập đoàn Vingroup, lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã bị ảnh hưởng cũng như khán giả đã theo dõi kênh nhưng lại nhận thông tin thiếu kiềm chứng.

Liên quan đến vụ việc, Youtuber đã gỡ toàn bộ video liên quan đến Vingroup mà bản thân nghi ngờ có nội dung sai, cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, không tái phạm.

"Dù chưa biết mình có nằm trong danh sách khởi kiện nhưng trước hết tôi mong Vingroup và quý khán giả ghi nhận thiện trí khắc phục của tôi. Tôi không trốn tránh mà sẵn sàng hợp tác chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Sự việc này là một bài học đắt giá", Youtuber này chia sẻ.