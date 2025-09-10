YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố tội Trốn thuế là ai?

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố đối với Hoàng Văn Đức (sinh năm 1987, quê ở Thường Xuân, Thanh Hóa), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Đức SVM. Đức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trốn thuế” theo khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự, báo Dân Trí đưa tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Đức đã sản xuất và đăng tải nhiều video trên nền tảng YouTube, thu về nguồn thu nhập lớn từ tiền quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, anh sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền và không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy tổng số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà Đức đã trốn trong thời gian này lên tới hơn 120 triệu đồng.

Hình ảnh của Đức trên MXH. Ảnh: FBNV

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của Đức. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước khi vướng vòng lao lý, Đức SVM là cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả trẻ trên mạng xã hội. Kênh YouTube của anh từng đạt gần 2 triệu lượt đăng ký, còn các video thường xuyên lan truyền mạnh mẽ trên Facebook và TikTok, tạo thành một trào lưu giải trí nổi bật một thời.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp sáng tạo nội dung của Đức chính là loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”. Công thức kịch bản quen thuộc: nhân vật chính – thường do Đức thủ vai – cải trang thành người nghèo để thử lòng người khác, trước khi “lật mặt” với thân phận thật giàu có. Sự bất ngờ cùng thông điệp “đừng coi thường người khác” đã giúp loạt video này nhanh chóng chiếm được cảm tình và sự tò mò của người xem.

Thông tin Đức SVM bị khởi tố đã gây chú ý lớn trong cộng đồng mạng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm pháp lý của những người làm nội dung trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là trong việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.