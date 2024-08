YouTuber qua đời ở tuổi 35 vì ung thư, chỉ ra dấu hiệu cảnh báo bệnh cùng thông điệp xúc động cho người ở lại

Hành trình chống lại bệnh ung thư của Luke Goodwin

Luke Goodwin (YouTuber nổi tiếng người Anh) đã qua đời vì ung thư ở tuổi 35. YouTuber là cha của 2 đứa trẻ, người được mô tả là anh hùng, chiến binh dũng cảm.

Vợ của Luke, Beckey, cho biết anh đã qua đời vào ngày 2 tháng 8, bên cạnh gia đình tại nhà. Chỉ 3 tuần trước đó, Luke đã đùa với người hâm mộ rằng anh vẫn "sống và khỏe mạnh".

Người đàn ông dũng cảm, đến từ Grimsby, đã chia sẻ hành trình của mình với khán giả toàn cầu qua kênh YouTube mang tên "I Will Not Be Defeated". Anh được chẩn đoán mắc bệnh Leiomyosarcoma (ung thư cơ trơn) giai đoạn 4, một bệnh ung thư hiếm gặp, vào tháng 8 năm 2022.

Luke Goodwin đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 35. Anh chụp ảnh cùng vợ Beckey.

YouTuber chiến đấu không ngừng nghỉ với căn bệnh hiểm nghèo

Loại ung thư hiếm gặp này chỉ chiếm khoảng 0,17% tổng số ca ung thư được chẩn đoán hàng năm và ảnh hưởng đến các cơ trơn. Luke chỉ được cho là chỉ sống thêm 1 năm. Trên thực tế, anh đã trải qua nhiều đợt hóa trị, vượt qua thời gian sống dự kiến 12 tháng.

Vào tháng 10 năm ngoái, Luke được thông báo rằng anh chỉ còn vài tháng để sống, nhưng đã vượt qua lời phán đoán của bác sĩ một lần nữa. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, Luke đã qua đời tại nhà riêng, bên cạnh những người thân yêu.

Những khoảnh khắc cuối cùng và những gì Luke để lại

YouTuber Luke Goodwin ra đi, để lại vợ, 2 con (Taylor 5 tuổi, Scarlett 3 tuổi), bố mẹ cùng nhiều bạn bè, người thân luôn yêu thương, quan tâm anh. Trong video cuối cùng của mình vào ngày 18 tháng 7, có tiêu đề "Cuối đời. Cảm giác như cái chết đang đến gần...", Luke cho biết anh đã cảm thấy không khỏe trong 13 ngày qua.

Nằm dựa vào ghế trong xe, anh nói: "Có thể đây chỉ là một video ngắn nhưng nó nhằm thông báo với mọi người. Tôi đã nhận được một bình luận từ ai đó trong video khác hỏi tôi có còn sống không. Tôi vẫn sống, tôi vẫn sống và khỏe mạnh, chỉ là hiện hơi mệt chút thôi".

Luke chụp ảnh cùng mẹ và 2 con của mình.

Luke đã nói về việc anh cảm thấy tốt hơn về tinh thần. Cách duy nhất để đối phó là phải mạnh mẽ. Sau đó, anh chia sẻ về việc mình đã gặp khó khăn trong việc thở. Máy oxy ở bên cạnh, sau khi anh phải nằm trên giường 2 ngày với vết nhiễm trùng ngực, nghi ngờ bệnh đã nặng thêm.

Tinh thần lạc quan và những hoạt động ý nghĩa của YouTuber 35 tuổi bị ung thư

Luke cho biết: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi nhận thấy mọi người đã hỏi thăm tôi có ổn không và thành thật mà nói, tôi không nhìn vào điện thoại. Tôi đã bị khó thở, nôn mửa, có nhiều đờm. Nhưng tôi đang hồi phục, tôi sẽ không bị đánh bại".

Trong cuộc phỏng vấn với GrimsbyLive, mẹ của Luke, bà Lisa, và vợ anh, Beckey, đã mô tả Luke là một người "tốt bụng, trung thành và hài hước", người luôn đặt người khác lên trước, ngay cả trong những ngày anh đau đớn.

"Ngay từ khi Luke được chẩn đoán bệnh ung thư cơ trơn 2 năm trước, chúng tôi vô cùng bất ngờ vì không biết về bệnh này. Chúng tôi đã phải tìm kiếm thông tin trên Google. Chúng tôi đã rơi vào tuyệt vọng vì không biết phải làm gì. Điều này đã ảnh hưởng đến tinh thần của Luke - con trai tôi có một người vợ, những đứa trẻ, cha mẹ, gia đình và bạn bè. Con tôi đã vô cùng hoang mang cho đến khi quyết định không bị đánh bại", mẹ anh chia sẻ.

"Mặc dù hóa trị đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy, nhưng nó đã cho chúng tôi thêm thời gian bên Luke. Chúng tôi biết căn bệnh của con mình rất hiếm và không thể chữa trị, nhưng con tôi luôn giữ được tinh thần tích cực, chiến đấu trong 2 năm với nhiều thăng trầm. Đó không phải điều dễ dàng, nhưng gia đình chúng tôi đã luôn bên nhau", mẹ aLuke cho biết thêm.

Luke đã quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện và những người khác đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Luke đã thành lập kênh YouTube của mình để giúp đỡ những người khác và anh đã thực hiện đúng điều đó. Anh đã làm video vào những ngày mắc bệnh với nội dung như tự tay tháo dỡ nhà tắm, lắp đặt một vòi sen mới hoàn toàn, sau khi đã trải qua hóa trị. Anh thực sự là một nguồn cảm hứng cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cần lưu ý

Có hơn 200 loại ung thư, mỗi loại có những triệu chứng riêng. Luke có triệu chứng cảnh báo chính là những cơn ho kéo dài nhưng không ngờ lại là dấu hiệu của ung thư cơ trơn. Thông thường, một cơn ho kéo dài 3 tuần hoặc lâu hơn là dấu hiệu chính của bệnh ung thư phổi, loại ung thư phổ biến nhất tại Vương quốc Anh.

Các thay đổi trong thói quen đại tiện kéo dài hơn 3 tuần, như tiêu chảy, táo bón, có máu khi đi vệ sinh..., là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng, loại ung thư phổ biến thứ hai.

Cũng có những triệu chứng chung có thể là "cảnh báo đỏ" của nhiều loại ung thư, nên được kiểm tra. Chúng bao gồm:

- Giảm cân không rõ lý do.

- Đau đớn kéo dài và không giải thích được, có thể là đau âm ỉ hoặc đau nhói.

- Bất kỳ cục u, sưng nào như ở cổ, nách, bụng, bẹn, ngực, vú hoặc tinh hoàn.

- Mệt mỏi khiến bạn cảm thấy không muốn làm gì.

- Đổ mồ hôi đêm rất nhiều hoặc sốt không thể giải thích.

- Thay đổi về da, như làn da có nếp nhăn, nốt ruồi đã thay đổi, da rất ngứa hoặc vàng.

- Chảy máu không rõ nguyên nhân từ âm đạo, hoặc có máu trong nước tiểu, tinh dịch, phân, nôn mửa hoặc khi ho.

