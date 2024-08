Ngậm 1 lát gừng tươi mỗi sáng có tốt cho tuổi thọ? Ngăn ngừa ung thư, kiểm soát đường huyết, làm sạch nội tạng, yên tâm sống khỏe hơn mỗi ngày

Từ lâu, gừng đã được xem là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, gừng tươi có vị ngọt, cay và có tính ấm, thường được sử dụng để chữa cảm lạnh, làm ấm tỳ vị, sát khuẩn chống viêm, tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ hệ tiêu hóa cực tốt.



Còn theo Tây y, gừng tươi có rất nhiều các hoạt chất như tinh dầu zingiberen, chất nhựa, chất cay, tinh bột, axit amin, axit nicotinic, protein, thiamin, riboflavin, canxi, phốt pho, sắt…cũng rất có lợi cho sức khỏe con người.



Vì vậy, có thể nói gừng không chỉ là loại gia vị được nhiều người yêu thích mà còn là một vị thuốc quý trong gia đình. Ngay cả việc đơn giản như ngậm một lát gừng vào buổi sáng cũng sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe đáng kể. Ngậm một lát gừng trong khoảng 30 phút, cơ thể sẽ thu được kết quả tuyệt vời dưới đây:

- Kiểm soát ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy các phân tử hoạt tính sinh học trong gừng có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, dạ dày, buồng trứng, gan, da, vú và tiền liệt tuyến.

- Ngăn ngừa tiểu đường: Một số nghiên cứu được thực hiện ở bệnh nhân bị cholesterol cao trong máu sử dụng gừng tươi cho kết quả tương đối tốt, bệnh nhân có nồng độ cholesterol giảm rõ rệt trong máu. Bên cạnh đó, lượng đường trong máu cũng được kiểm soát. Từ đó giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lý vô cùng nguy hiểm và phổ biến hiện nay như: tiểu đường, cao huyết áp, béo phì,…

- Tốt cho sức khỏe răng miệng: Sức mạnh kháng khuẩn của gừng giúp bạn luôn có hơi thở thơm tho. Ngoài ra, các hợp chất hoạt động trong gừng như gingerols ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn trong miệng, giúp hạn chế chế nguyên nhân gây ra các bệnh nguy hiểm về răng miệng như bệnh nha chu, nhiễm trùng nướu nghiêm trọng.

- Phòng chống bệnh tim mạch: Gừng kích thích tuần hoàn máu, kích thích thần kinh tim, giãn mạch, phòng chống hiệu quả bệnh tim mạch.

- Ngủ ngon hơn: Nếu bạn đang gặp các vấn đề về giấc ngủ như ngủ không ngon, mất ngủ kéo dào, hãy ngậm vài lát gừng vào buổi sáng có thể cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất, giảm mệt mỏi về thể chất, cải thiện tình trạng mất ngủ, giúp bạn dễ ngủ. Trái lại vào ban đêm, bạn không nên ăn bởi gừng có tính nóng, sẽ khiến bạn khó chịu và mất ngủ.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Gừng là thực phẩm có tính ấm và vị cay đặc trưng giúp kích thích dạ dày tiết dịch vị, tăng cường nhu động ruột, thúc đẩy tiêu hóa. Ngoài ra, gừng còn giúp điều trị hiệu quả chứng nhiễm lạnh thực phẩm khiến đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

- Phòng sỏi mật: Trong gừng có chứa chất gingerol, giúp giảm sự hình thành sỏi mật.

2 loại nước uống vào buổi sáng cũng bổ tựa ăn nhân sâm, tổ yến, giúp kéo dài tuổi thọ

Không chỉ ngậm gừng, thói quen uống 2 loại nước dưới đây mỗi sáng cũng sẽ giúp cơ thể bạn thu về nhiều lợi ích, từ đó kéo dài tuổi thọ:

1. Nước nghệ

Nước nghệ ấm là một trong những loại nước nên uống khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn chỉ cần hòa hỗn hợp bột nghệ hòa với nước ấm rồi uống khi dạ dày trống rỗng là có thể đem đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo đó, buổi sáng là thời điểm mà chất chống oxy hóa và đặc tính chống ung thư trong nghệ hoạt động tốt nhất. Từ đó, thói quen này có thể ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư vì chúng có khả năng kiềm hóa tế bào trong cơ thể, ngăn chặn tình trạng nhân lên bất thường của các tế bào.

Bên cạnh đó, hỗn hợp nước nóng và nghệ không chỉ giúp giảm các triệu chứng viêm khớp như đau, cứng khớp nhờ thuộc tính chống viêm mà còn có tác dụng loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi đường tiêu hóa, kích thích sự sản sinh các vi khuẩn có lợi trong thành dạ dày, cải thiện tiêu hóa.



Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chất curcumin ở trong nghệ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, chống viêm hiệu quả và giữ cho lượng đường trong máu của bạn ở mức ổn định.

2. Nước gạo lứt

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nạp một nguồn năng lượng từ loại nước gạo lứt vào buổi sáng, đặc biệt là sau ăn 30 phút, sẽ giúp bạn có ngày mới khỏe mạnh thu về những lợi ích như dưỡng gan, bổ thận, tốt cho thị lực và xương khớp.

Cụ thể, nước gạo lứt được biết đến là thức uống rất tốt cho sức khỏe và lá gan. Nguyên nhân là gạo lứt là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, sẽ giúp chống lại các gốc tự do, do đó làm giảm nguy cơ tổn thương gan, giúp gan khỏe mạnh hơn. Tác dụng giảm cholesterol của loại gạo này cũng có lợi cho gan, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Bên cạnh đó, nước gạo lứt rang chứa nhiều canxi, magie, kali, vitamin K có vai trò rất quan trọng giúp vận chuyển canxi ra khỏi máu và đưa canxi vào xương. IP6 có trong gạo lứt sẽ giúp ức chế và ngăn chặn sự kết tinh của canxi oxalat trong đường tiết niệu. Do đó, thêm nước gạo lứt rang vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp bạn bảo vệ và giúp hệ xương khớp thêm chắc khỏe.

Nước gạo lứt chứa nhiều protein, chất béo và vitamin hơn gạo trắng, cũng rất tốt cho sức khỏe của thận. Chất xơ trong loại gạo này có tác dụng ngăn ngừa hình thành oxalat trong cơ thể, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sỏi thận. Ngoài ra, các loại vitamin, chất chống oxy hóa và lượng magie có trong gạo lứt sẽ trung hòa nồng độ axit uric trong máu, giúp ngăn ngừa sỏi thận. Do đó, thói quen uống nước gạo lứt sẽ giúp cơ thể đào thải muối và chất độc tốt hơn, ngăn ngừa sự hình thành các tinh thể dẫn đến sỏi thận.

Uống nước gạo lứt cũng là một thói quen có lợi cho mắt của bạn. Theo đó, gạo lứt có chứa các axit béo tốt như omega 3, axit folic, gluten,... có khả năng cải thiện thị lực, giúp mắt sáng và khỏe hơn. Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong thực phẩm này còn giúp cải thiện thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

(Tổng hợp)