YouTuber vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp là ai?

08-09-2025 - 16:59 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 cá nhân để phục vụ điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Công an TP.HCM chiều 8/9 cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Duy Phương (sinh năm 1987), Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm và Dương Trọng Quốc để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”, sau vụ xô xát tối 4/9 tại một quán ăn ở phường An Lạc (TP.HCM).

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/9, nhóm của Hứa Duy Phương và Dương Trọng Quốc cùng một số người bạn đến quán C.K.N số 134, đường số 7, phường An Lạc để ăn uống, quay video. Thời điểm này, trong quán cũng có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (sinh năm 1987, là YouTuber), Lê Hồng Khanh (sinh năm 1965) và vài người đi cùng.

Thông tin trên báo CA TPHCM cho hay, khoảng 21h30, giữa hai nhóm phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc cự cãi, Tâm bị cáo buộc đã dùng chai bia đánh vào đầu Hứa Duy Phương khiến nạn nhân bị thương. Căng thẳng tiếp diễn khi Dương Trọng Quốc lao vào tấn công Tâm. Lúc này bảo vệ của quán đã kịp thời can ngăn, chấm dứt vụ việc, sau đó Hứa Duy Phương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

YouTuber vừa bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp là ai?- Ảnh 1.

Các đối tượng Dương Trọng Quốc, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh (từ trái qua) - Ảnh: CA TPHCM

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng tiến hành lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 cá nhân nêu trên để phục vụ điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, Hứa Duy Phương hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Hứa Duy Phương là chủ kênh YouTube “Phương áo vàng” với hơn 56.000 người đăng ký. Kênh chủ yếu đăng các buổi livestream và video bình luận, tường thuật hiện trường về đời sống, các sự kiện xoay quanh câu chuyện showbiz và nhân vật gây chú ý trong dư luận Việt Nam. 

Ngoài ra, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm cũng là một YouTuber. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video cho thấy cảnh ẩu đả tại quán nhậu, trong đó xuất hiện một số nghệ sĩ và nhiều YouTuber.

Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan khác, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

