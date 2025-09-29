Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Zalo, Facebook... bỗng dưng bị khóa, cần làm gì?

29-09-2025 - 22:10 PM | Kinh tế số

Tài khoản email, mạng xã hội, hoặc ứng dụng (như Gmail, Zalo, Facebook) của bạn đột nhiên bị khóa với lý do “hoạt động đáng ngờ” mà bạn không thực hiện, đây chính là dấu hiệu bạn đã rơi vào tầm ngắm của hacker.

Zalo, Facebook... bỗng dưng bị khóa, cần làm gì?- Ảnh 1.

  • Bạn nhận thông báo không thể đăng nhập Gmail vì “quá nhiều lần thử đăng nhập thất bại”, hoặc Tài khoản Zalo bị khóa và yêu cầu xác minh danh tính dù bạn không thực hiện hành động nào bất thường, đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã rơi vào tầm ngắm của hacker.
  • Hacker có thể đang cố gắng chiếm tài khoản của bạn bằng cách thử mật khẩu hoặc sử dụng thông tin bị rò rỉ. Nếu tài khoản bị hack, thông tin cá nhân, tin nhắn, hoặc dữ liệu nhạy cảm có thể bị đánh cắp. Mặt khác, việc khóa tài khoản kéo dài có thể gây gián đoạn công việc hoặc liên lạc, vì vậy cần nhanh chóng xử lý vấn đề này.

Bạn có thể thực hiện các bước sau để bảo vệ tài khoản.

  1. Khôi phục tài khoản ngay lập tức :
    • Sử dụng email hoặc số điện thoại dự phòng để nhận mã khôi phục.
    • Lưu ý cần truy cập trang web chính thức của nền tảng.
  2. Đổi mật khẩu mạnh :
    • Tạo mật khẩu dài ít nhất 12 ký tự, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số, và ký tự đặc biệt. Không sử dụng mật khẩu trùng lặp trên nhiều nền tảng.
  3. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) :
    • Bật 2FA trên mọi tài khoản hỗ trợ (Gmail, Zalo, Facebook). 2FA giảm 99% nguy cơ bị hack.
  4. Kiểm tra thiết bị đăng nhập :
    • Vào cài đặt tài khoản để xem danh sách thiết bị đã đăng nhập. Đăng xuất các thiết bị lạ. Người dùng có thể kiểm tra địa chỉ IP và vị trí đăng nhập để phát hiện hoạt động bất thường.
  5. Cảnh giác với lừa đảo :
    • Không nhấp vào liên kết hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua email, tin nhắn đáng ngờ. Xác minh URL của trang web trước khi nhập thông tin đăng nhập.
  6. Cập nhật phần mềm :
    • Đảm bảo hệ điều hành, trình duyệt, và ứng dụng được cập nhật mới nhất để vá lỗ hổng bảo mật.

Việc tài khoản bị khóa bất ngờ là dấu hiệu nghiêm trọng cần được xử lý ngay. Bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật như khôi phục tài khoản, sử dụng mật khẩu mạnh, và bật 2FA, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bị hack.

Anh Nhi

Nhịp sống thị trường

