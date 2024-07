1 loại quả mùa hè có trong mâm cơm Việt được ví như sâm cho người nghèo, hạ đường huyết, bơm máu, cực nhuận tràng

Mướp là loại quả quen thuộc được người Việt chế biến thành nhiều món ngon trong mùa hè nóng bức. Song không chỉ dừng lại là món ăn ngon, loại quả này còn là vị thuốc chữa bệnh được nhiều người tin tường. Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc. Loại quả này có công dụng thanh nhiệt, lương huyết, giải độc, trừ thấp, tiêu viêm, nhuận da, thông kinh lạc. Chủ trị các chứng rôm sảy, ngứa lở, mụn nhọt, bệnh lý đường hô hấp, tiết niệu (do thấp nhiệt).



Theo Y học hiện đại, mướp có hàm lượng dinh dưỡng cao nên có thể đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe:

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Chất mangan có trong mướp là yếu tố quan trọng đóng góp vào việc kích thích cơ thể sản xuất insulin, từ đó ngăn ngừa và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Chất xơ của mướp ngọt cũng tăng độ nhạy cảm với insulin, giúp điều trị bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường nên ăn món này thường xuyên để kiểm soát bệnh.

Tuy có vị ngọt nhưng mướp có chỉ số đường huyết rất thấp. Do đó, nếu bạn còn băn khoăn không biết tiểu đường có ăn được mướp không thì câu trả lời là có. Vì mướp chứa hàm lượng đường thấp, lại có chất xơ cao tạo cảm giác no lâu, ngừa táo bón, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu nên việc tiêu thụ mướp là an toàn với bệnh nhân tiểu đường. Người tiểu đường có thể bổ sung mướp vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình bằng nhiều cách chế biến khác nhau.

Ngăn ngừa thiếu máu

Vitamin B6 rất cần thiết để tạo ra huyết sắc tố trong máu giúp vận chuyển oxy đến các tế bào và huy động sắt. Thiếu máu là kết quả của các tế bào hồng cầu không đầy đủ. Những bệnh nhân thiếu máu có thể gặp các triệu chứng như đau nhức, mệt mỏi và đau đớn.

Nghiên cứu cho thấy rằng, bổ sung đầy đủ Vitamin B6, có thể thông qua thực phẩm như mướp sẽ làm giảm các triệu chứng thiếu máu và ngăn ngừa tình trạng này xảy ra.

Tốt cho tim mạch

Trong mướp có hàm lượng chất xơ khá cao, mà theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất xơ cũng có lợi ích trong việc giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Hơn nữa, vitamin B5 trong mướp cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu cũng như chất béo trung tính làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngăn ngừa đau cơ

Kali là chất giúp cân bằng mức chất lỏng và giúp thư giãn cơ bắp. Nếu hàm lượng kali trong cơ thể thấp có thể dẫn đến tình trạng chuột rút, co thắt và đau cơ. Kali giúp phá vỡ protein và carbs mà cơ bắp phụ thuộc vào để sửa chữa và cung cấp năng lượng.

Trong khoảng 100g mướp có chứa đến 453 mg kali. Nên việc bổ sung mướp thường xuyên sẽ đem lại lợi ích sức khỏe này.

Nhuận tràng

Mướp đã được công nhận là có đặc tính nhuận tràng lành mạnh, có thể dùng để giảm bớt các vấn đề táo bón và thậm chí có thể được sử dụng để chữa các bệnh về táo bón.

Xóa mờ nếp nhăn

Các nghiên cứu chứng minh rằng, tiêu thụ vitamin C với lượng vừa đủ rất có lợi cho sức khỏe làn da. Vitamin C có thể làm giảm khô da, nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Vitamin C chứa trong mướp còn đóng vai trò chính trong việc sản xuất protein để xây dựng cơ, da, mạch máu và dây chằng, giúp chữa lành vết thương nhanh chóng.

Ngăn ngừa các bệnh về mắt

Trong mướp có chứa vitamin A, C, E - đây là những loại vitamin có nhiều lợi ích đối với sức khỏe của mắt, chẳng hạn như ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Mắt Quốc gia cho thấy những người bổ sung vitamin C, vitamin A, đồng, vitamin E và kẽm, khả năng thoái hóa điểm vàng của họ đã giảm 25% trong thời gian sáu năm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thuốc nhỏ mắt Vitamin A có tác dụng điều trị chứng khô mắt rất hiệu quả. Bổ sung những thực phẩm giàu Vitamin A như quả mướp vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng hữu ích trong việc giảm các bệnh về mắt.

Những thực phẩm đại kỵ với mướp

Cá chạch

Mướp rất giàu vitamin B1, còn trong cá chạch lại chứa enzym phân hủy vitamin B1. Khi ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau, enzym trong cá chạch sẽ phân hủy vitamin B1 trong mướp, ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng đem lại cho cơ thể.

Rau chân vịt

Rau chân vịt và mướp đều là thực phẩm tính hàn, chứa nhiều chất xơ. Ăn hai loại này cùng lúc sẽ đẩy nhanh nhu động ruột, có thể gây rối loạn đường tiêu hóa, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, rau chân vịt chứa axit oxalic, mướp lại giàu canxi. Nếu hai thực phẩm này kết hợp cùng nhau, chất axit oxalic trong rau chân vịt sẽ tương tác với canxi trong mướp tạo thành canxi oxalat, khiến cơ thể khó hấp thụ.

Củ cải trắng

Củ cải trắng và mướp đều là thực phẩm có tính hàn, ăn cùng một lúc hai thứ này dễ gây lạnh bụng, đau bụng.

