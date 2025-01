1 loại quả ngọt lịm có trong mâm ngũ quả ngày Tết là ‘dược liệu vàng’: Vừa hạ đường huyết, lại giúp chậm già hiệu quả

Vào ngày Tết nguyên đán, trong mỗi gia đình đều có tục lệ không thể thiếu là bày mâm ngũ quả trên ban thờ gia tiên. 1 loại quả thường được mọi người lựa chọn để trưng với mong muốn 1 năm mới đủ đầy, đó là đu đủ.

Không chỉ dừng lại là loại quả được trưng bày, đu đủ còn mang nhiều dinh dưỡng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 145g đủ đủ gồm có 43 calo, 0,5g protein, 0,3g chất béo, 11g carbohydrate, 2g chất xơ, 61mg vitamin C, 182mg kali.

“Giống như nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, đu đủ có thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Đu đủ có nhiều chất hỗ trợ miễn dịch, như vitamin A và C”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sarah Schlichter khẳng định.

Dưới đây là một số lợi ích điển hình của loại quả này

Giảm nguy cơ ung thư

Một bản đánh giá năm 2021 được xuất bản trên Antioxidants đã kết luận, chế độ ăn giàu vitamin C từ trái cây và rau quả có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư.

Có nhiều vitamin C nên đu đủ có đặc tính chống oxy hóa chặn gốc tự do nguy hiểm và stress oxy hóa đối với các tế bào của cơ thể, có thể hình thành các hợp chất gây ung thư. Ngoài ra, theo nghiên cứu công bố trên Molecules, đu đủ có màu cam rực rỡ do chứa chất lycopene, có đặc tính chống ung thư.

Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đu đủ có tác dụng hạ đường huyết trong cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu. Đu đủ cũng có chỉ số đường huyết thấp, có thể giải phóng đường tự nhiên một cách từ từ và không làm tăng hàm lượng đường huyết. Vì vậy, đây cũng là loại trái cây người bệnh đái tháo đường có thể sử dụng.

Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim

Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin trong đu đủ giữ cho động mạch của bạn khỏe mạnh và thúc đẩy lưu lượng máu, giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Tăng lượng kali cùng với giảm lượng natri là thay đổi chế độ ăn uống quan trọng nhất mà một người có thể thực hiện để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trong đó, đu đủ là lựa chọn tốt để bổ sung kali.

Ngăn ngừa các bệnh về mắt

Đu đủ có chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng như: lutein, zeaxanthin, vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Zeaxanthin, một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong đu đủ có tác dụng lọc ra các tia sáng xanh có hại, giúp bảo vệ mắt và có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Làm chậm các dấu hiệu lão hoá

Do chứa nhiều vitamin C, vitamin A và các flavonoid khác trong thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và không có nếp nhăn.

Nghiên cứu cho thấy, những chất dinh dưỡng này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do và tổn thương oxy hóa cho da, cả hai đều được coi là một số nguyên nhân hàng đầu gây ra lão hóa da.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Bạn sẽ có nguy cơ gãy xương cao nếu trong chế độ dinh dưỡng thiếu hụt vitamin K. Vitamin K có khả năng cải thiện quá trình hấp thụ canxi, đồng thời làm giảm hàm lượng canxi bị đào thải thông qua quá trình bài tiết.

Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ đu đủ sẽ giúp cơ thể giữ lại được nhiều canxi hơn để củng cố và tái xây dựng cấu trúc xương. Do đó, tác dụng của quả đu đủ sẽ cung cấp lượng vitamin K dồi dào để duy trì sức khỏe xương khớp.

Lưu ý khi ăn đu đủ

Các chuyên gia cho biết, đu đủ đã được lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để giảm lượng đường trong máu.

Do đó, dùng đu đủ lên men chung với thuốc điều trị tiểu đường có thể khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống thấp.

Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc để làm chậm quá trình đông máu cũng cần thận trọng khi ăn đu đủ, bởi đu đủ có thể làm tăng tác dụng của thuốc từ đó làm tăng khả năng bị bầm tím và chảy máu.

Một ngày chỉ nên ăn khoảng 500 - 700gr đu đủ, đu đủ chín nhiều lượng đường nên calo cũng nhiều hơn đu đủ xanh vì thế bạn hãy cân bằng chế độ dinh dưỡng khi kết hợp với đu đủ.

Đu đủ là thực phẩm bổ dưỡng, không có nhiều axit nên có thể ăn vào lúc đói mà không lo gây hại cho dạ dày, còn nếu ăn kiêng thì không nên ăn trong bữa chính, tốt nhất nên ăn đu đủ vào buổi trưa và lưu ý không ăn hạt đu đủ.

(Tổng hợp)