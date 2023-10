Cây nhàu hay còn gọi là cây ngao, nhàu núi, được trồng phổ biến ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nước ta. Trái nhàu có vẻ ngoài sần sùi, có màu xanh nhạt khi non và chuyển dần sang màu trắng hồng khi chín, mùi hăng hắc, hương vị rất khó ăn nên không phải là sự lựa chọn của số đông. Tuy nhiên, loại quả này được xem là thuốc quý, công dụng tốt với sức khỏe.

Theo nghiên cứu, trong nước ép trái nhàu có chứa tới 210 chất dinh dưỡng được tìm thấy như: beta-carotene, các vitamin nhóm A, B và chất chống oxy hóa như vitamin C,vitamin E, canxi, axit linoleic, kali, magie, protein…

Không chỉ trái nhàu, các bộ phận của cây như rễ, quả đều dùng làm thuốc hỗ trợ chữa một số loại bệnh hiệu quả. Dưới đây là một số tác dụng của trái nhàu mà bạn nên biết:

1. Chống ung thư

Trái nhàu có tác dụng ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Theo đó, loại quả này có chứa damnacanthal - hoạt chất giúp kích thích quá trình chống lại sự phát triển của tế bào ung thư ác tính. Đồng thời, ngăn không cho máu truyền đến khối u, kìm hãm tốc độ lây lan của khối u tới các khu vực khác trong cơ thể. Từ đó làm giảm sự phát triển của khối u và giúp cơ thể chống lại sự gia tăng của tế bào ung thư.

2. Điều trị bệnh tiểu đường

Đối với bệnh tiểu đường, trái nhàu có tác dụng hạ đường huyết, tăng hoạt huyết, giúp ngăn chặn các biến chứng tiểu đường cấp và mạn tính, thông qua việc giúp cơ thể sản xuất ra scopoletine và gián tiếp sản xuất ra nitric oxide.

Khi tăng đường huyết, cơ thể sẽ phải tiêu thụ nhiều enzyme SOD và làm tăng nguy cơ hình thành gốc tự do. Sau một thời gian dài mắc tiểu đường, các gốc tự do dư thừa trong cơ thể lại càng tăng lên, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bệnh nhân. Trong khi đó, quả nhàu lại chứa một hàm lượng lớn SOD và có các nguyên tố vi lượng giúp hạn chế hình thành các gốc tự do. Từ đó, giúp cải thiện đường huyết, bệnh tiểu đường một cách hiệu quả.

Ngoài ra, loại trái này còn hỗ trợ cải thiện độ nhạy của insulin, kích thích quá trình hấp thụ glucose trong cơ thể để kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường nên được các chuyên gia đánh giá là lành tính, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao cần sử dụng loại quả này trong một thời gian dài.

2. Phòng ngừa bệnh tim mạch

Không chỉ chống ung thư và bệnh tiểu đường hiệu quả, quả nhàu còn có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Theo đó, chất scopoletin trong loại quả này giúp làm giãn hệ thống mạch máu và có thể làm hạ huyết áp. Từ đó duy trì sức khỏe của tim và làm giảm cholesterol xấu trong máu.

Bạn có thể uống nước ép nhàu mỗi ngày để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, hỗ trợ khả năng lưu thông máu và hạn chế biến chứng đột quỵ.

3. Hỗ trợ đường tiêu hoá

Theo Đông y, trái nhàu tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hoá, lợi tiểu, điều trị táo bón, làm co giãn cơ trơn. Một loại dịch tiết trong trái nhàu có khả năng ngăn chặn niêm mạc tiết quá nhiều dịch giúp giảm bớt triệu chứng trào ngược dạ dày, phòng ngừa viêm dạ dày.

Ngoài những công dụng trên, trái nhàu còn có nhiều tác dụng đến sức khỏe của con người như hỗ trợ hệ tiêu hóa, điều trị đau lưng, đau xương khớp, phong thấp, tăng khả năng miễn dịch và cho sức khỏe dẻo dai. Vì vậy, hãy thêm loại quả này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày để gia đình thêm khỏe mạnh hơn.

3 loại quả có tác dụng hạ đường huyết tốt không kém quả nhàu

1. Bưởi

Bưởi có tác dụng hạ đường huyết vì nó chứa nhiều loại chất phytochemical, và chất này cũng có trong vỏ của nó. Bên cạnh đó, bưởi cũng chứa naringenin - một hợp chất có vị đắng tự nhiên giúp làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin. Chỉ cần ăn khoảng nửa quả bưởi mỗi ngày là có thể kiểm soát lượng đường trong máu.

2. Quả đu đu

Đu đủ là loại trái cây phổ biến và rẻ tiền nhưng rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đu đủ có tác dụng hạ đường huyết trong cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu. Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, có thể giải phóng đường tự nhiên một cách từ từ và không làm tăng hàm lượng đường huyết.

3. Kiwi

Kiwi không chỉ là loại quả thơm ngon bổ dưỡng mà còn có tác dụng kiểm soát đường huyết rất hiệu quả. Trong loại quả này có chứa lượng crom dồi dào, có thể kích thích tế bào sản xuất insulin từ đó rất có lợi trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chất inositol dồi dào trong trái kiwi có thể điều chỉnh sự chuyển hóa đường, do đó làm giảm lượng đường trong máu.

(Tổng hợp)