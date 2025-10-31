1 nền tảng BIZ MBBank – 4 giải pháp ưu việt đồng hành doanh nghiệp mùa bão

Khó khăn bủa vây khi doanh nghiệp chậm các nghiệp vụ thanh toán

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và thương mại, mùa mưa bão luôn là thời điểm nhạy cảm khiến việc di chuyển đến ngân hàng, ký hồ sơ, xử lý chứng từ hay chuyển tiền quốc tế đều có thể bị đình trệ do ngập lụt hoặc điều kiện thời tiết bất lợi.

Là chủ doanh nghiệp sản xuất linh kiện, anh Nguyễn Cường (Thái Nguyên) chia sẻ: "Mỗi mùa mưa bão, việc di chuyển đi lại gặp khó khăn, nguyên liệu dễ hư hỏng, trong khi các thủ tục thanh toán truyền thống rất mất thời gian. Có thời điểm chúng tôi buộc phải gấp rút mua nguyên liệu giá cao để bù sản lượng, gây áp lực lớn lên dòng tiền."

Chị Lan – chủ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản – cho biết: "Với doanh nghiệp xuất khẩu, thanh toán quốc tế và chuyển tiền phải được xử lý nhanh, minh bạch. Việc chủ động thực hiện giao dịch online giúp chúng tôi kiểm soát chi phí tốt hơn và không lo gián đoạn do thời tiết," chị nói.

Nhận rõ nhu cầu cấp thiết của nhóm doanh nghiệp này, từ lâu, MB đã phát triển nền tảng BIZ MBBank – hệ sinh thái tài chính số giúp doanh nghiệp thực hiện trọn vẹn các nghiệp vụ với ngân hàng (từ thanh toán, chuyển tiền quốc tế, phát hành bảo lãnh cho đến giải ngân vốn) hoàn toàn trực tuyến, không cần di chuyển, ký số nhanh gọn và xử lý chỉ trong vài giờ.

BIZ MBBank cung cấp 4 giải pháp số ưu việt dành cho doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp thương mại

Giải pháp đầu tiên của BIZ MBBank là bảo lãnh online. Doanh nghiệp xuất khẩu có thể dễ dàng lựa chọn 7 loại bảo lãnh đã được tích hợp sẵn. Sau đó, toàn bộ quy trình phát hành, phê duyệt và ký số điện tử thực hiện 100% trực tuyến, được phát hành trong vòng 2 giờ, có thể tra cứu và in ấn 24/7, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mất mát thất lạc trong mưa bão.

Tiếp theo là giải pháp thanh toán quốc tế online giúp doanh nghiệp dễ dàng ứng phó với những gián đoạn do điều kiện thời tiết. Ngập lụt và thiên tai có thể làm gián đoạn quá trình tư vấn, phát hành và thanh toán theo hình thức truyền thống nhưng với nền tảng BIZ MBBank, bộ biểu mẫu điện tử và dịch vụ tư vấn được chuẩn hóa giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong chứng từ, từ đó giảm thiểu khả năng hồ sơ bị từ chối.

Hệ thống chuyển tiền quốc tế online của BIZ MBBank liên tục được cải tiến, giao diện thân thiện giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi trạng thái xử lý và nhận xác nhận thành công trong vòng 1 giờ, với đầy đủ thông tin và các khoản phí.

Tính năng mua bán ngoại tệ online cũng giúp xóa tan nỗi lo thiếu hụt ngoại tệ khi doanh nghiệp không thể đến giao dịch tại quầy. Với BIZ MBBank, doanh nghiệp có thể mua thẳng ngoại tệ qua App, đặt lệnh theo ngưỡng tỷ giá mong muốn, có thêm thời gian để hoàn tất phê duyệt thanh toán, hoặc chia nhỏ giao dịch nhằm bình quân giá trong bối cảnh biến động thị trường mạnh. Ngoài ra, mua bán ngoại tệ hoàn toàn trực tuyến trên BIZ MBBank còn được ưu đãi tỷ giá lên đến 100 điểm. Mỗi điểm tỷ giá tương đương với việc doanh nghiệp có thể tiết kiệm đến hàng chục đến hàng trăm đồng mỗi đơn vị ngoại tệ giao dịch, qua đó giảm đáng kể chi phí vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền.

Luồng giải ngân trực tuyến của BIZ MBBank nhanh hơn so với giao dịch tại chi nhánh, chỉ mất khoảng 2 phút đối với các khoản đã được duyệt hạn mức. Nhờ đó, phòng tài chính và giám đốc công ty có thể chủ động tuyệt đối trong việc quản lý dòng tiền, nhanh chóng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và duy trì sự ổn định hoạt động của doanh nghiệp ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Hiện BIZ MBBank phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, tích hợp các tính năng như mở tài khoản, quản lý dòng tiền, giao dịch quốc tế và cấp tín dụng trực tuyến trên cùng một nền tảng. Không chỉ là công cụ giao dịch, BIZ MBBank thể hiện năng lực công nghệ và định hướng số hóa toàn diện của MB, một trong năm ngân hàng "Big 5" hàng đầu Việt Nam.

Đại diện MB kỳ vọng, với nền tảng công nghệ hiện đại, khả năng bảo mật cao và quy trình tự động hóa cùng lợi thế "Ký số trực tuyến 100% – Không giấy tờ – Không ra ngân hàng", BIZ MBBank sẽ trở thành trợ lý tài chính giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, an toàn, tiết kiệm thời gian và quan trọng nhất là tiết kiệm và tối chi phí, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết về sản phẩm tại đây.