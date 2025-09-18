Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận giải thưởng quốc tế: Là Tiến sĩ, bác sĩ xuất sắc, đã góp sức đưa Việt Nam có tên trên bản đồ y khoa hàn lâm toàn cầu

18-09-2025 - 18:18 PM | Sống

Nữ nhân sự này đang giữ chức Giám đốc Chương trình Bác sĩ Nội trú tại Trường Đại học VinUni.

Mới đây, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Chương trình Bác sĩ Nội trú tại Trường Đại học VinUni, được vinh danh với Giải thưởng Nhà giáo dục Y khoa ACGME-I 2026.

1 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận giải thưởng quốc tế: Là Tiến sĩ, bác sĩ xuất sắc, đã góp sức đưa Việt Nam có tên trên bản đồ y khoa hàn lâm toàn cầu- Ảnh 1.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Chương trình Bác sĩ Nội trú tại Trường Đại học VinUni

Giải thưởng danh giá này do Hội đồng Công nhận Giáo dục Y khoa Sau đại học – Quốc tế (ACGME-I) trao tặng. Mục đích là để tôn vinh các nhà giáo dục y khoa có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ nội trú chuyên khoa, đồng thời duy trì những chuẩn mực cao nhất trong chăm sóc người bệnh.

Theo thông tin của VinUni, hiện Bác sĩ Tuyết đang giữ chức Giám đốc chương trình BSNT của trường. Dưới sự dẫn dắt của vị Tiến sĩ này, các chương trình Đào tạo Y khoa Sau đại học của VinUni tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của ACGME-I, bảo đảm môi trường đào tạo an toàn, hỗ trợ và dựa trên năng lực.

Ba chương trình Nội khoa, Nhi khoa và Ngoại khoa của VinUni đã đạt kiểm định ACGME-I – một cột mốc quan trọng đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ y khoa hàn lâm toàn cầu.

Theo đó, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết tốt nghiệp Đại học Y Phạm Ngọc Thạch tháng 12 năm 2004. Từ năm 2005 đến năm 2008, bà tham gia chương trình Nội trú tại Bệnh viện 115 TP.HCM. Sau đó, bà tham gia đào tạo kỹ năng nghiên cứu và hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Y Wonju, Đại học Yonsei về độc tính của nồng độ phosphate cao đối với tế bào tiết insulin và tế bào cơ trơn mạch máu.

Chuyên môn nghiên cứu của bà là: Thử nghiệm lân làng, cơ chế độc phân tử của phosphate, giáo dục y tế, quản lý bệnh viện. Nghiên cứu của bà đã được công bố trên Tạp chí Sinh lý học – Nội tiết và Chuyển hóa Hoa Kỳ, tạp chí FASEB, Tạp chí Hóa học Sinh học và các tạp chí khác.

Bà có một năm làm việc tại Khoa Y, Đại học Tân Tạo với vai trò là giảng viên kiêm Trưởng phòng đào tạo trước khi tham gia Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni với vai trò Giám đốc Phát triển Chương trình giảng dạy từ năm 2017.

Đinh Anh

