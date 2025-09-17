Cảnh báo nóng dành cho các bậc phụ huynh trên cả nước: 1 người vừa mất 100 triệu đồng

Mới đây, công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo liên quan đến thủ đoạn lừa đảo mạo danh “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam” để chiếm đoạt tiền.

Lợi dụng tâm lý phụ huynh mong muốn cho con trải nghiệm các hoạt động thể thao bên cạnh việc học tập kiến thức, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên các Fanpage, website giả mạo như “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam”. Dù chiêu trò không mới, nhưng nhiều phụ huynh vẫn bị “sập bẫy”, mất tiền.

Trang do đối tượng lừa đảo lập ra nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Ngày 12/9 vừa qua, một phụ huynh ở TP Đà Nẵng phản ánh đã bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng khi đăng ký khóa học bóng rổ cho con thông qua một trang Facebook mạo danh “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam”.

Theo trình bày, phụ huynh này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tham gia “khảo sát đầu vào” và chuyển tiền trước với cam kết sẽ được hoàn lại sau khi đối soát. Ban đầu, nạn nhân được trả lại một khoản nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, ở những lần sau, số tiền phải chuyển ngày càng tăng và không được hoàn trả như cam kết.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi nhằm qua mặt nạn nhân như: Lập các tài khoản giả mạo phụ huynh khác (“chim xanh”) để trò chuyện, khẳng định đã nhận hoàn tiền; Gọi điện thoại trực tiếp liên hệ xác nhận sẽ gửi đồng phục cho học viên nhằm củng cố lòng tin; bịa đặt lý do “làm sai khảo sát”, buộc phải chuyển thêm tiền để được hoàn lại khoản trước; Dàn dựng tình huống có người khác tỏ ra lo sợ bị lừa nhưng vẫn chuyển khoản thành công, khiến nạn nhân tin tưởng làm theo. Khi nạn nhân nghi ngờ và từ chối chuyển tiếp tiền, nhóm này lập chặn liên lạc và chiếm giữ toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng đã nộp trước đó.

Trên thực tế đã có rất nhiều phụ huynh trên khắp cả nước đã “sập bẫy” với chiêu trò tương tự.

Hồi đầu năm nay, một phụ nữ ở Hà Nội tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook cũng đăng ký cho con học bóng rổ qua trang “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam”. Sau đó người phụ nữ này được các đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ. Tin tưởng làm theo, nạn nhân bị các đối tượng chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Đến khi bị lừa số tiền quá lớn, nạn nhân mới đến Công an trình báo.

Trước thực tế này, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo: Liên đoàn bóng rổ Việt Nam không tổ chức khảo sát hay tuyển sinh qua mạng xã hội. Phụ huynh và người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các trang Facebook mạo danh cơ quan, tổ chức. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng