Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên mua nhà xây thô hay đã có nội thất, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc

Tại các thành phố lớn, chuyện mua nhà luôn là đề tài được bàn tán nhiều nhất trong các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Ông Lý Khải Minh, 45 tuổi, hiện sống tại Thượng Hải, Trung Quốc đã có 15 năm kinh nghiệm gắn bó với cuộc sống chung cư.

Trải qua hai lần mua bán căn hộ và chứng kiến hàng chục người quen rơi vào cảnh nuối tiếc, ông rút ra bài học quan trọng: “Không phải cứ nhà có sẵn nội thất là thuận tiện, cũng không phải cứ nhà xây thô mới là lựa chọn khôn ngoan. Vấn đề nằm ở nhu cầu và tầm nhìn dài hạn của mỗi người.”

Nhà xây thô – tự do thiết kế nhưng tốn công sức

Lần đầu tiên mua căn hộ vào năm 2009, ông Minh chọn một căn xây thô rộng 90m2. Thời điểm ấy, vợ chồng ông còn trẻ, muốn tự tay thiết kế không gian sống theo ý thích. Sau 6 tháng thuê đội thi công, từ gạch lát, sơn tường đến từng chi tiết nội thất đều được ông bà cân nhắc kỹ lưỡng. Kết quả là một ngôi nhà hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân, tạo cảm giác thoải mái và ấm áp.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, đi kèm với sự tự do là không ít phiền toái. Việc giám sát thi công khiến ông Minh tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chưa kể, chi phí phát sinh nhiều lần vượt dự toán ban đầu. “Nếu ai không đủ kiên nhẫn và kinh nghiệm, việc tự hoàn thiện nội thất dễ biến thành gánh nặng,” ông chia sẻ.

Dù vậy, theo ông, nhà xây thô vẫn có ưu điểm nổi bật: phù hợp với những gia đình có kế hoạch gắn bó lâu dài và mong muốn tổ ấm mang đậm dấu ấn riêng. Với kiểu nhà này, gia chủ chủ động trong việc lựa chọn chất lượng vật liệu, đảm bảo an toàn và độ bền.

Nhà có sẵn nội thất- nhanh chóng dọn vào ở, nhưng khó ưng ý lâu dài

Đến năm 2016, khi quyết định đổi sang căn hộ rộng hơn, ông Minh lại chọn loại đã hoàn thiện nội thất. Lý do rất đơn giản: gia đình cần chuyển vào ở ngay, không muốn tốn thêm nửa năm để thi công. Quả thật, chỉ sau vài ngày ký hợp đồng, cả nhà đã dọn đến sống trong một căn hộ mới tinh, đầy đủ tiện nghi.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng, sự tiện lợi ban đầu không đồng nghĩa với hài lòng lâu dài. Sau vài năm sử dụng, ông nhận ra nhiều chi tiết thiết kế không hợp gu và một số vật liệu chất lượng kém nhanh chóng xuống cấp. Mỗi lần muốn sửa chữa hay thay đổi đều vướng hạn chế: phá bỏ tốn kém, giữ nguyên thì không thoải mái. “Căn hộ nhìn bề ngoài hiện đại nhưng lại không thật sự phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình. Cảm giác như đang sống trong không gian của người khác,” ông nói.

Theo quan sát của ông Minh, nhiều bạn bè ông cũng vấp phải tình trạng tương tự. Không ít người bị thu hút bởi căn hộ mẫu lung linh trong showroom, nhưng chỉ vài năm sau lại hối hận vì những thiết kế rập khuôn, thiếu tính thực tế.

Qua hai lần trải nghiệm, ông Minh đúc kết: mua nhà xây thô hay đã hoàn thiện nội thất đều có mặt lợi - hại riêng. Nhà xây thô hợp với người trẻ, có thời gian, tài chính ổn định và mong muốn tự do sáng tạo. Nhà có sẵn nội thất thích hợp cho những ai cần ổn định nhanh, ưu tiên tiết kiệm công sức.

Điều quan trọng nhất, theo ông, là phải nhìn xa. Nếu định ở lâu dài, hãy cân nhắc đến sự phù hợp với thói quen sống, chất lượng vật liệu và khả năng thay đổi trong tương lai. Nếu chỉ có kế hoạch ở ngắn hạn hoặc mua để cho thuê, căn hộ có sẵn nội thất sẽ là lựa chọn tối ưu hơn.

Ông Minh nhấn mạnh: “Sai lầm phổ biến của nhiều người là chỉ nhìn vào vẻ ngoài hoặc sự tiện lợi trước mắt. Đến khi phải bỏ thêm tiền để sửa chữa hay chịu cảnh sống gượng ép, mới thấm thía thế nào là ‘chọn sai một lần, nuối tiếc nhiều năm’.”

Từ kinh nghiệm của mình, ông Minh đưa ra vài gợi ý:

Đừng quá tin vào căn hộ mẫu: Hãy hình dung thói quen sinh hoạt thực tế của gia đình để xem bố trí có phù hợp không.

Xem xét kỹ chất lượng vật liệu: Nội thất đẹp mắt chưa chắc bền, và sửa chữa về sau sẽ rất phiền phức.

Lập kế hoạch tài chính rõ ràng: Với nhà xây thô, chi phí hoàn thiện thường cao hơn dự tính ban đầu ít nhất 20%.

Đặt nhu cầu lâu dài lên trên sự tiện lợi tức thì: Nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian gắn bó nhiều năm.

(Theo Sohu)