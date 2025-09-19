Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông

19-09-2025 - 04:08 AM | Sống

Những dấu hiệu vô cùng dễ nhận ra, giúp gia chủ sẵn sàng đón tài lộc vào nhà.

Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn gắn liền với vận khí, tài lộc và sự hanh thông của gia chủ. Một ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ tự nhiên thu hút may mắn, tài vận. Trên thực tế, có những dấu hiệu xuất hiện trong ngôi nhà được coi là tín hiệu cát lành, báo hiệu gia đình sắp bước vào giai đoạn hưng thịnh, tiền bạc dư dả.

Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến mà theo phong thủy, nếu xuất hiện trong nhà, gia chủ có thể kỳ vọng “tiền vào như nước”.

Cây xanh trong nhà phát triển tươi tốt

Cây cối tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và tài lộc. Nếu trong nhà bạn trồng những loại cây phong thủy như kim tiền, lưỡi hổ, trúc mây, lan ý… và thấy chúng xanh tươi, lá dày, không héo úa, thì đó là dấu hiệu tốt.

4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy

Cây xanh khỏe mạnh đồng nghĩa với việc ngôi nhà có nguồn năng lượng tích cực, khí trường ổn định. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, cây càng tươi tốt, gia chủ càng làm ăn thuận lợi, công việc hanh thông, tài vận dồi dào.

Thường xuyên có ánh sáng tự nhiên chan hòa

Một ngôi nhà sáng sủa, đón được ánh nắng mặt trời sẽ có dương khí dồi dào. Ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp tiêu diệt vi khuẩn, giảm ẩm mốc, mà còn được phong thủy coi là nguồn năng lượng tích cực, thu hút tài lộc.

Nếu cửa sổ nhà bạn luôn đón được ánh sáng dịu nhẹ, gió trời lùa vào, gia chủ sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, các mối quan hệ xã hội cũng rộng mở. Khi tâm trạng hứng khởi, công việc và tài chính cũng dễ dàng thăng tiến. Đó là lý do vì sao người xưa thường chọn nhà hướng Nam hoặc Đông Nam để có nhiều ánh sáng, biểu trưng cho sự hưng thịnh.

Gia đình hòa thuận, ít cãi vã

Một gia đình mà thường xuyên cãi vã, bất hòa, không khí u ám thì các thành viên trong nhà khó có vận may lâu dài.

4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy

Ngược lại, nếu gia đình sống hòa thuận, bữa cơm sum vầy tràn tiếng cười, thì đó là dấu hiệu vận khí đang thịnh. Tinh thần vui vẻ, gắn kết sẽ tạo nên năng lượng tốt, thu hút quý nhân, công việc làm ăn thuận lợi. Phong thủy nhà ở vì thế mà hanh thông, tiền bạc dồi dào.

Thường có khách quý ghé thăm

Một ngôi nhà thường xuyên có bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay đối tác ghé chơi, mang đến bầu không khí vui vẻ, cũng được xem là điềm báo may mắn. Trong phong thủy, khách quý ghé thăm tượng trưng cho mối quan hệ xã hội rộng mở, có cơ hội gặp gỡ quý nhân giúp đỡ, thúc đẩy công việc và tài vận.

Nếu khách đến nhà luôn cảm thấy dễ chịu, muốn quay lại nhiều lần, chứng tỏ ngôi nhà có trường khí tốt. Đây cũng là dấu hiệu gián tiếp cho thấy vận may tài chính của gia chủ ngày càng đi lên.

Phong thủy là sự hòa hợp giữa con người và môi trường sống. Những dấu hiệu nhỏ như cây xanh tươi tốt, ánh sáng chan hòa, gia đình yên ấm và khách quý ghé thăm thường xuyên đều phản ánh một ngôi nhà có năng lượng tích cực. Khi môi trường sống thuận lợi, tinh thần gia chủ thoải mái, thì cơ hội tài lộc tự nhiên cũng nhiều hơn.

Có thể nói, “tiền vào như nước” không chỉ đến từ yếu tố phong thủy bên ngoài, mà còn từ chính sự chăm chút, vun vén của mỗi thành viên trong gia đình.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm

Tổng hợp

1 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận giải thưởng quốc tế: Là Tiến sĩ, bác sĩ xuất sắc, đã góp sức đưa Việt Nam có tên trên bản đồ y khoa hàn lâm toàn cầu

Đinh Anh

Phụ nữ số

