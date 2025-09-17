Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ chuyển khoản thành công 7,6 triệu đồng vào 1 tài khoản BIDV lúc mua thuốc: Công an cùng ngân hàng vào cuộc xác minh

17-09-2025 - 10:58 AM | Sống

Chị Thúy chia sẻ rằng do con đang bị ốm nặng và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên. Lúc mua thuốc chị đã thao tác chuyển số tiền vào 1 tài khoản BIDV.

Vào ngày 16/9 vừa qua, Công an xã Song Khủa, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 1 người dân trả lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Đinh Thị Hằng (SN 1975, ở bản Lóng Khủa, xã Song Khủa) thấy tin nhắn thông báo tài khoản có người chuyển khoản 7.680.000đ. Ngay lập tức, chị đã trực tiếp lên Công an xã Song Khủa để trình báo.

Sau khi tiếp nhận, công an xã Song Khủa đã trực tiếp liên hệ với ngân hàng BIDV chi nhánh Mộc Châu, phường Thảo Nguyên nhằm phối hợp xác minh. Người chuyển khoản nhầm là chị Phạm Thị Thúy (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Hằng đã chuyển khoản lại số tiền mà chị Thúy đã chuyển nhầm.

Chị Thúy chia sẻ rằng do con đang bị ốm nặng và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Thảo Nguyên. Lúc mua thuốc chị đã không để ý và gửi nhầm vào tài khoản của chị Hằng.

Người phụ nữ chuyển khoản thành công 7,6 triệu đồng vào 1 tài khoản BIDV lúc mua thuốc: Công an cùng ngân hàng vào cuộc xác minh- Ảnh 1.

Công an xã Song Khủa, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ 1 người dân trả lại tiền do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Thúy và gia đình trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng tốt của chị Hằng. Đồng thời, công dân cũng gửi lời cảm ơn Công an xã Song Khủa đã hỗ trợ để chị Thuý nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Theo đó, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc.

Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại.

Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Sơn La ﻿

