Libya nổi giận, cáo buộc Ukraine "tuyên chiến"

Theo các thông tin được công bố, Ukraine đã nhận trách nhiệm về chiến dịch sử dụng máy bay không người lái hải quân nhằm vào tàu hộ vệ Merkury của Nga khi con tàu đang neo đậu tại cảng Benghazi, miền Đông Libya, vào sáng sớm 22/11.

Những đoạn video được lan truyền cho thấy các phương tiện không người lái trên biển tiếp cận và tấn công mạn tàu. Phía Ukraine tuyên bố chiến dịch còn nhắm vào một máy bay trực thăng quân sự và một tàu chở hàng của Nga bị cáo buộc vận chuyển vũ khí phục vụ lực lượng vũ trang nước này.

Tuy nhiên, điều khiến Kiev vấp phải phản ứng mạnh mẽ là địa điểm diễn ra cuộc tập kích. Benghazi nằm trong khu vực do lực lượng miền Đông Libya kiểm soát, không phải chiến trường giữa Nga và Ukraine.

Ukraine tấn công tàu Nga. Ảnh: Reuters

Ngày 23/11, ông Musa Al-Koni, Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya tại Tripoli, đã lên án hành động của Ukraine bằng những lời lẽ gay gắt. Ông gọi vụ tấn công là "một lời tuyên chiến chống lại nhà nước Libya", đồng thời tuyên bố chính quyền nước này coi Ukraine phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành động mà ông mô tả là "khủng bố".

Theo hãng thông tấn Libya LANA, ông Al-Koni còn kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn cấp về vụ việc, đồng thời đề nghị đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào danh sách theo dõi khủng bố.

Quan chức này tuyên bố Libya sẽ triển khai các biện pháp pháp lý và ngoại giao ở cấp khu vực, quốc tế, bao gồm đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Không chỉ ông Al-Koni, các ủy ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Quốc phòng và An ninh quốc gia thuộc Hạ viện Libya cũng lên án vụ tập kích. Trong tuyên bố chung ngày 23/11, các cơ quan này nhấn mạnh Libya không phải một bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine và không chấp nhận lãnh thổ, vùng biển của mình trở thành nơi giải quyết các tranh chấp quân sự quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao thuộc Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya tại Tripoli yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích chính thức về chiến dịch. Cơ quan này cũng đề nghị điều tra khả năng lãnh thổ hoặc cơ sở của Libya đã bị sử dụng để lên kế hoạch và triển khai các cuộc tấn công.

Chính phủ Tripoli khẳng định không chấp nhận bất kỳ hoạt động quân sự nước ngoài nào được tiến hành trên lãnh thổ hoặc trong vùng biển Libya.

Ukraine lên tiếng

Trước phản ứng từ Libya, Kiev khẳng định chiến dịch nhằm vào các tàu Nga là hành động tự vệ hợp pháp.

Ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi bác bỏ cáo buộc Kiev kéo Libya vào cuộc chiến. Ông lập luận luật pháp quốc tế không giới hạn quyền tự vệ của Ukraine chỉ trong phạm vi lãnh thổ nước này hoặc vùng biển quốc tế.

Tổng thống Putin mời tới Moscow họp bàn về Ukraine: Những vị khách bất ngờ từ chối ĐỌC NGAY

Theo quan chức Ukraine, Nga mới là bên đặt các quốc gia thứ ba vào tình thế nguy hiểm khi sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự của họ phục vụ mục đích quân sự. Kiev đồng thời khẳng định tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Libya, không có ý định gây tổn hại cho quốc gia Bắc Phi hay người dân nước này.

Tuy nhiên, Ukraine không chỉ đối mặt với sự phản đối từ Libya. Italy, một trong những quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev cũng công khai bày tỏ quan ngại về chiến dịch.

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani nói với báo Corriere della Sera rằng việc Ukraine tấn công các tàu Nga trong vùng biển Libya là sai lầm và vi phạm chủ quyền của quốc gia Bắc Phi. Ông cho biết Rome không được Kiev thông báo trước về chiến dịch.

Ông Tajani cũng tiết lộ đã điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha để bày tỏ quan ngại, nhấn mạnh Italy muốn ngăn cuộc xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang Địa Trung Hải.