Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 phút giải đáp thuế: Phòng khám tư nhân doanh thu 950 triệu/năm có phải dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền?

13-08-2025 - 17:04 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế vừa có những giải đáp về mức thuế đối với các hộ kinh doanh.

1 phút giải đáp thuế: Phòng khám tư nhân doanh thu 950 triệu/năm có phải dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền?- Ảnh 1.

Một hộ kinh doanh mở phòng khám tư nhân vừa khám chữa bệnh, vừa bán thuốc, doanh thu khoảng 950 triệu đồng/năm đặt câu hỏi: mức doanh thu này đã phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hay chưa, và số thuế phải nộp là bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế cho biết, theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh này chưa bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, cơ quan thuế vẫn sẽ hỗ trợ triển khai.

Về thuế, Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định số thuế phải nộp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tùy theo ngành nghề:

Dịch vụ khám chữa bệnh: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, chỉ áp dụng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tỷ lệ 2% trên doanh thu.

Bán thuốc, vật tư y tế: thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5% trên doanh thu.

Như vậy, mức thuế cụ thể sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ doanh thu từ mỗi hoạt động mà phòng khám thực hiện trong năm.

Một hộ kinh doanh khác cũng đặt câu hỏi, hộ kinh doanh vừa có hoạt động sản xuất vừa kinh doanh thì phải kê khai và nộp thuế như thế nào?

Trả lời thông tin này, Cục Thuế cho biết, căn cứ Điều 10, Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp hộ kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỉ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ 6 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một "kỷ lục" hơn 1,2 triệu tỷ tại công trình top 10 thế giới

Chỉ 6 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến một "kỷ lục" hơn 1,2 triệu tỷ tại công trình top 10 thế giới Nổi bật

Chỉ 2 ngày nữa, những người làm công việc này sẽ được thêm 5 triệu đồng mỗi tháng ngoài lương

Chỉ 2 ngày nữa, những người làm công việc này sẽ được thêm 5 triệu đồng mỗi tháng ngoài lương Nổi bật

Đàm phán thương mại cần 'ông cho chân giò, bà thò chai rượu'

Đàm phán thương mại cần 'ông cho chân giò, bà thò chai rượu'

16:31 , 13/08/2025
Bộ Nội vụ nêu nguyên nhân gần 36.000 viên chức xin thôi việc trong 3 năm

Bộ Nội vụ nêu nguyên nhân gần 36.000 viên chức xin thôi việc trong 3 năm

16:00 , 13/08/2025
Phường đông dân nhất Việt Nam có thay đổi lớn chưa từng thấy

Phường đông dân nhất Việt Nam có thay đổi lớn chưa từng thấy

15:56 , 13/08/2025
Miễn visa doanh nghiệp, du lịch: Việt Nam 'trải thảm đỏ' đón tỷ phú, nhà giàu

Miễn visa doanh nghiệp, du lịch: Việt Nam 'trải thảm đỏ' đón tỷ phú, nhà giàu

15:40 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên