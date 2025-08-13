1 phút giải đáp thuế: Phòng khám tư nhân doanh thu 950 triệu/năm có phải dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền?

Một hộ kinh doanh mở phòng khám tư nhân vừa khám chữa bệnh, vừa bán thuốc, doanh thu khoảng 950 triệu đồng/năm đặt câu hỏi: mức doanh thu này đã phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hay chưa, và số thuế phải nộp là bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế cho biết, theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh này chưa bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, cơ quan thuế vẫn sẽ hỗ trợ triển khai.

Về thuế, Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định số thuế phải nộp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tùy theo ngành nghề:

Dịch vụ khám chữa bệnh: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, chỉ áp dụng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tỷ lệ 2% trên doanh thu.

Bán thuốc, vật tư y tế: thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5% trên doanh thu.

Như vậy, mức thuế cụ thể sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ doanh thu từ mỗi hoạt động mà phòng khám thực hiện trong năm.

Một hộ kinh doanh khác cũng đặt câu hỏi, hộ kinh doanh vừa có hoạt động sản xuất vừa kinh doanh thì phải kê khai và nộp thuế như thế nào?

Trả lời thông tin này, Cục Thuế cho biết, căn cứ Điều 10, Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp hộ kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỉ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.