1 phút hiểu bảo hiểm: Các cột mốc thời gian quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm

Câu hỏi

Anh Minh, 32 tuổi, vừa ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Anh được biết mình có 21 ngày cân nhắc để xem xét quyền lợi, mức phí và điều khoản trước khi quyết định tiếp tục hoặc hủy hợp đồng. Tuy nhiên, anh lại chưa rõ nếu trong thời gian 21 ngày này có phát sinh rủi ro thì quyền lợi bảo hiểm có bị ảnh hưởng hay không?

Ngoài mốc thời gian chờ, những người tham gia bảo hiểm cần quan tâm đến các mốc thời gian nào khác, thưa chuyên gia?

Trả lời

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, nhiều khách hàng thường tập trung đến quyền lợi bảo hiểm và mức phí tham gia, nhưng lại ít quan tâm đến những cột mốc thời gian quan trọng trong hợp đồng. Thực tế, việc hiểu rõ các mốc này giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý hợp đồng và đảm bảo nhận được quyền lợi bảo hiểm chính đáng.

Một trong những mốc quan trọng đầu tiên là thời gian cân nhắc. Theo Điều 35 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022, sau khi nhận hợp đồng bản giấy bạn sẽ có 21 ngày để cân nhắc có tiếp tục tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không. Khoảng thời gian này cho phép bạn đọc lại các điều khoản hợp đồng, quyền lợi bảo hiểm, trường hợp loại trừ, kiểm tra thông tin cá nhân và cân nhắc khả năng tài chính.

Nếu chưa sẵn sàng tham gia hoặc nhận thấy sản phẩm chưa phù hợp, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu hủy hợp đồng và nhận lại số tiền phí đã đóng sau khi trừ các chi phí thẩm định sức khỏe (nếu có). Trong thời gian 21 ngày cân nhắc, hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. Nếu rủi ro xảy ra, bạn vẫn được chi trả quyền lợi, ngoại trừ các quyền lợi đang trong thời gian chờ hoặc thuộc điều khoản loại trừ.

Tiếp theo là thời gian chờ, một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi bảo hiểm nhưng thường bị nhiều người bỏ qua. Đây là khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm hoặc ngày khôi phục lại hiệu lực hợp đồng gần nhất đến khi quyền lợi bảo hiểm chính thức có hiệu lực, và thường áp dụng đối với các quyền lợi về sức khỏe và thai sản.

Cụ thể, đối quyền lợi về sức khỏe, thời gian chờ của các bệnh thông thường là 30 ngày, với các bệnh lý nghiêm trọng là không quá 90 ngày. Với quyền lợi thai sản, thời gian chờ tối đa là 270 ngày. Riêng đối với quyền lợi về tai nạn thì không áp dụng thời gian chờ. Nếu không nắm rõ quy định này, khách hàng dễ hiểu lầm rằng quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả ngay sau ngày ký hợp đồng, dẫn đến kỳ vọng sai lệch và xảy ra tranh chấp không đáng có.

Một mốc quan trọng khác là thời gian gia hạn đóng phí. Nếu không thể đóng phí đúng hạn, bạn sẽ được gia hạn thêm 60 ngày để đóng phí mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm.

Sau thời hạn này, nếu bạn không tiếp tục đóng phí thì hợp đồng có thể bị tạm dừng hiệu lực, dẫn đến việc mất quyền lợi bảo vệ. Với những sản phẩm liên kết đầu tư, sau thời gian đóng phí bắt buộc (thường là 3-4 năm đầu), nếu khách hàng không tiếp tục đóng phí bảo hiểm đến hạn, thì sau khi kết thúc thời gian gia hạn 60 ngày, giá trị tài khoản bảo hiểm sẽ được dùng để khấu trừ các chi phí (phí rủi ro, phí quản lý hợp đồng…) để duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng.

Trên thực tế, không ít khách hàng đánh mất quyền lợi chỉ vì không nắm rõ các mốc thời gian quan trọng nêu trên. Để tránh những rủi ro này, khách hàng nên chủ động đọc kỹ điều khoản sản phẩm, ghi chú các mốc quan trọng vào lịch cá nhân.

Việc hiểu đúng và quản lý tốt các mốc thời gian quan trọng trong hợp đồng bảo hiểm là một trong những cách đơn giản để bạn bảo vệ trọn vẹn quyền lợi của mình và gia đình. Đây cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo kế hoạch tài chính dài hạn luôn được vận hành trơn tru, đồng thời giúp bạn yên tâm trước những biến cố trong cuộc sống.

