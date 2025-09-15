1 sao Việt cực điển trai lại xứng danh ông bố điểm 10: Chọn làm nông dân tránh bon chen, nói 1 câu về con nghe mà nức lòng!

Bảo Anh (SN 1981) đến với nghệ thuật khi học xong khóa diễn xuất tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC). Với gương mặt điển trai, nam tính, anh nhận được nhiều lời mời đóng phim, thường đảm nhận những vai diễn có phong thái nghiêm nghị, đĩnh đạc. Nhiều năm làm nghề, nam diễn viên quen mặt với khán giả qua hình tượng công an trên màn ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Bảo Anh hiện có cuộc sống yên bình, viên mãn bên vợ con. Sinh ra ở nội thành Hà Nội nhưng từ năm 2008, nam diễn viên đã chọn về quê sống, tránh xa thành phố ồn ào. Anh từng cho biết, trong một lần muốn rời bỏ công việc vì áp lực, khi trở về quê ngoại ở huyện Quốc Oai, anh lại yêu thích không khí bình yên nơi đây. Sau đó, Bảo Anh quyết định sống hẳn ở quê.

Mới đây, diễn viên Bảo Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc kỷ niệm 13 năm bà xã chính thức nhận lời yêu. Bài viết không dài dòng và hoa mỹ nhưng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của cặp đôi.

Tuổi thơ con ngắn lắm, phải cố gắng giành thời gian cho con

Chia sẻ trên Dân Trí, Bảo Anh cho biết, ra ngoài mình có vẻ cứng rắn, nhưng về nhà lại khác. Vợ con luôn là ưu tiên số một. Hôn nhân với anh giống một hành trình dài, có lúc sóng gió, nhưng nếu biết dung hòa, mọi thứ sẽ bền lâu.

Anh nói rằng mình may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Bởi trân trọng những hy sinh thầm lặng của vợ, anh chủ động chia sẻ công việc nhà, từ đi chợ, nấu ăn đến chăm sóc con. Anh thừa nhận chăm một đứa trẻ không hề đơn giản. Vừa chơi với con khi thức, trông khi con ngủ, lo bữa ăn, giặt giũ, thay tã… Nếu người đàn ông không chia sẻ, người phụ nữ sẽ rất áp lực. Vì vậy, anh luôn cố gắng gánh vác một phần để vợ nhẹ nhõm hơn.

Hiện tại, tổ ấm của Bảo Anh là hai con gái và một con trai. Anh luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho các con, nhất là trong những năm đầu đời. "Tuổi thơ của con rất ngắn, chỉ vài năm đầu đời là cần bố mẹ ở bên nhiều nhất. Khi con lớn, chúng sẽ hướng ra ngoài. Vợ chồng tôi muốn dành tất cả thời gian cho con, dù phải hy sinh nhiều thứ khác", anh bộc bạch.

Sống ở quê, diễn viên có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhiều ngày, công việc kết thúc muộn, anh về nhà lúc 2h sáng nhưng vẫn tranh thủ dọn dẹp không gian sống, sắp xếp quần áo cho con đi học.

Mỗi khi không bận rộn với phim ảnh, anh dành trọn ngày cho gia đình. Buổi sáng đi chợ, mua thức ăn, buổi chiều nấu cơm để cả nhà quây quần. Khi rảnh, anh ra vườn trồng rau, chăm cây, buổi tối đưa các con đi dạo quanh xóm, ghé thăm hàng xóm hoặc đơn giản cùng nhau hóng gió.

Con gái của anh cũng được bố truyền lối sống gần gũi thiên nhiên. Bé được tự do chơi với trâu, bò, xúc cát nghịch hay lăn lộn trên nền cỏ. Thỉnh thoảng, cô bé ngồi trên xe cút kít chở đầy phân bón, được bố đẩy đi khắp làng. Anh gọi ngôi nhà, vùng quê của mình là "thiên đường", nơi anh được chơi đùa, trải nghiệm nhiều hơn làm việc.

Giá trị lớn nhất đối với Bảo Anh không nằm ở ánh hào quang sân khấu, mà ở sự bình yên trong căn nhà nhỏ, tiếng cười trong trẻo của con trẻ và cái gật đầu thấu hiểu từ người vợ.ia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống thôn quê yên bình.