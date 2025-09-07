Bị so sánh với diễn viên đóng Madam Bình trong Mưa đỏ, sao Việt lên tiếng được khen tinh tế: Bảo sao dạy con cũng khéo thế này

Trong bộ phim Mưa đỏ, diễn viên Thân Thúy Hà đảm nhận vai bà Kiều – mẹ của Quang (nhân vật do Steven Nguyễn thể hiện), một người lính thuộc "bên kia chiến tuyến". Diễn xuất nhập tâm của cô trong hình tượng người mẹ mất con giữa chiến tranh đã để lại nhiều xúc động cho khán giả.

Trên mạng xã hội, ngoài những lời khen ngợi dành cho vai bà Kiều, cũng có ý kiến cho rằng Thân Thúy Hà phù hợp với vai nhà ngoại giao Madam Bình xuất hiện trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris nhờ thần thái và ngoại hình tương thích.

Trước loạt tranh luận, Thân Thúy Hà đã có phản hồi trên trang cá nhân.

"Ngay cả vai diễn khách mời nhỏ, thoáng qua của tôi cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Tôi rất vui và trân trọng tình cảm này. Có lẽ mọi người ưu ái khi nghĩ rằng tôi sẽ diễn tốt hơn khi đảm nhận vai khác. Nhưng thật ra tôi không tài giỏi như mọi người nghĩ. Chắc chắn tôi cũng sẽ không làm hài lòng khán giả.

Tôi mong mọi người tế nhị khi bình luận, vì như thế sẽ khiến tôi khó xử, ngại với đồng nghiệp. Bản thân tôi cũng sẽ không hề vui nếu bị mang ra so sánh", Thân Thúy Hà cho hay.

Phản ứng của Thân Thúy Hà được nhiều người đánh giá là tinh tế và khéo léo. Thay vì tranh luận hay phản bác, cô chọn cách bày tỏ sự khiêm nhường và trân trọng tình cảm của khán giả. Lời chia sẻ "tôi không tài giỏi như mọi người nghĩ" cho thấy nữ diễn viên ý thức rõ vị trí của mình, đồng thời không muốn bị đặt vào những so sánh gây khó xử cho bản thân lẫn đồng nghiệp.

Cách phản hồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát này không chỉ giữ được hình ảnh chuyên nghiệp của Thân Thúy Hà, mà còn thể hiện thái độ tôn trọng ê-kíp và người xem. Chính sự khéo léo ấy giúp cô nhận thêm nhiều thiện cảm, xứng đáng với sự ủng hộ dành cho vai diễn trong Mưa đỏ.

Thân Thúy Hà

Dạy con khéo léo, tinh tế

Thân Thúy Hà kết hôn với chồng doanh nhân vào năm 2009. Sau 2 năm chung sống và có con trai chung Duy Anh, vợ chồng nữ diễn viên quyết định "đường ai nấy đi" vì mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Hậu ly hôn, Thân Thúy Hà một mình nuôi con. Năm 2019, nữ nghệ sĩ bất ngờ sinh con gái thứ hai, bé Hera, tại Mỹ.

Thân Thúy Hà từng chia sẻ, Duy Anh tình cảm nhưng ngại thể hiện, dễ dạy và biết nghe lời mẹ, nhưng ít nói, cũng ngại chủ động làm quen giao tiếp. Nếu như quen rồi thì mới nói nhiều, hay chia sẻ chuyện trong trường, phim ảnh hay các đề tài đang hot trên tivi.

Con vẽ đẹp và cũng thích đàn guitar nên hay lên mạng mày mò tự học đàn rồi lâu lâu đàn 1 bài hoàn chỉnh cho mẹ nghe, thích ráp lego. Duy Anh rất yêu em gái nhưng cũng không thể hiện nhiều.

Nữ diễn viên chia sẻ, cô ít khi nhận lịch quay nhiều tuần liền. Nếu bối cảnh gần, cô thường tranh thủ về nhà lúc nghỉ trưa để lo cho các con.

"Tôi tập cho các bé thói quen phải trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Về đến nhà, tôi kể hết mọi chuyện vui, buồn tại đoàn phim. Trước khi ngủ, tôi thường hỏi "Hôm nay có gì vui không?" như kiểu bạn thân với nhau vậy", Thân Thuý Hà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Người mẹ hai con chia sẻ rằng hiện con trai lớn của chị sắp bước sang tuổi 17 nên chị để con tự quyết định, tự xử lý tình huống, có sai thì sửa, coi đó như cách để trưởng thành. Chị thừa nhận có giai đoạn con bộc lộ sự ương bướng khiến chị khá đau đầu, trong khi cô con gái lại hiền lành, dễ bảo hơn nên ít lo lắng hơn.

Trong cách dạy con, chị chú trọng đối thoại thay vì áp đặt. Theo chị, trước đây cha mẹ nói gì con nghe nấy, nhưng thế hệ trẻ ngày nay có cá tính mạnh, tư duy độc lập nên phụ huynh cần thấu hiểu, tôn trọng thay vì ép buộc.

Xuất phát từ tuổi thơ từng phải lo từng bữa ăn, chị luôn nỗ lực kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư để dồn hết giá trị vật chất làm ra cho con cái. Chị dạy các con biết quý trọng đồng tiền, hiểu sự vất vả để tạo ra nó. Với chị, điều quan trọng nhất là các con sau này có thể sống tốt, tự lập, chứ không cần báo hiếu.

Chị cũng thường nói với con rằng những kinh nghiệm sống của mình có được là từ tuổi trẻ từng trải. Khi phạm sai lầm, chị sẵn sàng thừa nhận với con và phân tích để các con rút ra bài học, tránh đi vào vết xe đổ.