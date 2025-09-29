1 thương hiệu bán lẻ điện thoại di động nổi tiếng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động từ 1/10/2025

Hệ thống bán lẻ điện thoại di động chính hãng Hnam Mobile, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại TP. HCM hơn 20 năm hoạt động, vừa gây sốc khi thông báo chính thức ngừng kinh doanh toàn bộ hệ thống từ ngày 1/10/2025.

Theo thông báo trên website và fanpage chính thức, lý do được đưa ra là "thay đổi chiến lược kinh doanh và điều kiện thị trường khó khăn". Hnam Mobile cam kết tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành của khách hàng theo điều kiện và quy định ban đầu khi khách mua hàng.

Thương hiệu này đóng cửa đột ngột khiến nhiều khách hàng quen thuộc tiếc nuối.