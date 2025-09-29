Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 thương hiệu bán lẻ điện thoại di động nổi tiếng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động từ 1/10/2025

29-09-2025 - 12:02 PM | Thị trường

1 thương hiệu bán lẻ điện thoại di động nổi tiếng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động từ 1/10/2025

Sau 20 năm đồng hành, Hnam Mobile thông báo sẽ chính thức ngừng hoạt động từ 01/10/2025.

Hệ thống bán lẻ điện thoại di động chính hãng Hnam Mobile, một trong những thương hiệu nổi tiếng tại TP. HCM hơn 20 năm hoạt động, vừa gây sốc khi thông báo chính thức ngừng kinh doanh toàn bộ hệ thống từ ngày 1/10/2025.

Theo thông báo trên website và fanpage chính thức, lý do được đưa ra là "thay đổi chiến lược kinh doanh và điều kiện thị trường khó khăn". Hnam Mobile cam kết tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành của khách hàng  theo điều kiện và quy định ban đầu khi khách mua hàng.

1 thương hiệu bán lẻ điện thoại di động nổi tiếng bất ngờ thông báo ngừng hoạt động từ 1/10/2025- Ảnh 1.

Thương hiệu này đóng cửa đột ngột khiến nhiều khách hàng quen thuộc tiếc nuối.

Theo PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Hnam Mobile

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam'

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng hé lộ động thái mới: đăng ký bản quyền đồng loạt 3 mẫu robot, một chi tiết khẳng định dấu ấn 100% 'made in Vietnam' Nổi bật

Trung Quốc, EU liên tục săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về hơn 200 triệu USD từ đầu năm

Trung Quốc, EU liên tục săn lùng một mặt hàng ngon, bổ, rẻ của Việt Nam: cả thế giới ưa chuộng, thu về hơn 200 triệu USD từ đầu năm Nổi bật

Dừa khô Thái Lan giá rẻ tìm đường đổ bộ sang Việt Nam

Dừa khô Thái Lan giá rẻ tìm đường đổ bộ sang Việt Nam

11:16 , 29/09/2025
Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?

Giá bạc không ngừng tăng, người mua lãi bao nhiêu trong vòng 1 năm qua?

10:31 , 29/09/2025
Rau xanh rẻ bất ngờ, siêu thị hàng hóa dồi dào chống bão Bualoi

Rau xanh rẻ bất ngờ, siêu thị hàng hóa dồi dào chống bão Bualoi

10:01 , 29/09/2025
Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

09:51 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên