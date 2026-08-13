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1 triệu người xem đám cưới của Phương Mỹ Chi

| | Lifestyle

Phương Mỹ Chi là tâm điểm ngay lúc này.

Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, MV Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube và tiếp tục tăng nhanh. Nữ ca sĩ chia sẻ tin vui vào tối 13/8, cho thấy sức hút đáng chú ý của sản phẩm mới. Thiên Đường Với Người Thương chính thức ra mắt ngày 12/8, đánh dấu màn trở lại của Phương Mỹ Chi với một chương mới trong hành trình nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai hai người bạn “thanh mai trúc mã” cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ những ngày thơ bé cùng tập múa, rong chơi trên cánh đồng thốt nốt đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, tình bạn giữa hai nhân vật dần được vun đắp thành tình yêu. Họ cùng trưởng thành và bước vào một hành trình chung được xây dựng từ những điều bình dị.

MV Thiên Đường Với Người Thương - Phương Mỹ Chi

Về âm nhạc, ca khúc được thực hiện theo thể loại Pop, kết hợp với chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc Âm nhạc DTAP cùng ê-kíp nghiên cứu và xử lý từ ca từ, giai điệu đến bản phối nhằm tạo sự đồng nhất với thế giới hình ảnh của MV. Những âm sắc đặc trưng cùng đàn thuyền và dàn cồng Kôông vuông được đưa vào phần phối khí, tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc truyền thống và tinh thần Pop đương đại.

MV được đạo diễn bởi Nguyễn Việt Anh, với sự phát triển sáng tạo của Giám đốc Sáng tạo kiêm đồng đạo diễn Ben Phạm. Thay vì xây dựng câu chuyện dựa trên xung đột hay những tình tiết kịch tính, ê-kíp lựa chọn kể lại hành trình tình yêu thông qua ánh mắt, cử chỉ, không gian và các biểu tượng được cài cắm xuyên suốt. Điểm nhấn lớn của MV nằm ở hôn lễ của Chi và Định. Nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam Bộ được tái hiện trong không khí rực rỡ, vui tươi và xúc động, với sự hiện diện của gia đình, người thân cùng những biểu tượng văn hóa đặc trưng.

Lễ cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định theo văn hóa Khmer Nam Bộ gây chú ý:

Văn hóa Khmer Nam Bộ trong Thiên Đường Với Người Thương không chỉ đóng vai trò “phông nền” cho câu chuyện tình yêu. Âm nhạc, điệu múa, nghề thủ công, nghi lễ và đời sống cộng đồng được đặt trực tiếp vào hành trình trưởng thành của hai nhân vật. Những không gian văn hóa cũng được ê-kíp đầu tư đáng kể. Các ngôi chùa Khmer như chùa Cò, chùa Vàm Ray xuất hiện qua những khuôn hình rộng, khai thác kiến trúc với đường nét tinh xảo, màu sắc rực rỡ và các chi tiết trang trí công phu. Cùng với đó là hình ảnh những điệu múa Robam và các lễ hội, nơi nghệ thuật biểu diễn gắn liền với đời sống cộng đồng.

Phương Mỹ Chi đầu tư tất tay cho dự án trở lại

Sự kết hợp giữa giai điệu Pop tươi sáng, đáng yêu và phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu giúp MV nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ được thể hiện đậm nét khiến nhiều khán giả tò mò, từ đó bắt đầu tìm hiểu thêm về đời sống, nghệ thuật và những nghi lễ truyền thống của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi nhận về nhiều lời khen cho sản phẩm đầy tâm huyết, chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh.

Thiên Đường Với Người Thương đang cho thấy tiềm năng trở thành hit nổi bật tiếp theo trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi

Với tốc độ tăng trưởng các chỉ số hiện tại, Thiên Đường Với Người Thương đang cho thấy tiềm năng trở thành hit nổi bật tiếp theo trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Theo thông tin trong ngành, đây có thể là dự án mở đường cho album phòng thu tiếp theo của Phương Mỹ Chi sau Vũ trụ Cò bay. Nếu Vũ trụ Cò bay được xây dựng như một “vũ trụ văn học Việt”, dự án lần này có thể mở rộng khái niệm Việt Nam theo hướng một “vũ trụ không gian văn hóa”. Khi đó, mỗi sản phẩm có thể trở thành một lát cắt về một vùng đất, cộng đồng, di sản hoặc nét văn hóa đặc trưng.

Phương Mỹ Chi hoãn lịch quan trọng

Theo Tuyết Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
phương mỹ chi

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