1 tuần nữa, cao tốc gần 24.000 tỷ đồng rút ngắn thời gian di chuyển Nghệ An - Thủ đô nước láng giềng sẽ khởi công

Chiều 08/5/2026, dưới sự chủ trì của ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ A đã làm việc với các Sở, ngành, địa phương liên quan về công tác chuẩn bị lễ hội, các dự án nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2026), vào ngày 18/5/2026, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên; Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật - dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Lễ khởi công dự án Đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Đáng chú ý, lễ khởi công dự án Đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ diễn ra vào chiều 18/5/2026 tại xã Đại Huệ.

Ngoài cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ, sáng 18/5/2026, lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật - dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sẽ được tổ chức tại phường Tân Mai. Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã rà soát lại các nội dung, nhiệm vụ, thời gian cụ thể trong chuỗi sự kiện diễn ra trong ngày 18/5/2026.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.940 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2029.

Sơ đồ cao tốc Hà Nội - Vientiane - Ảnh: Bộ Xây dựng

Theo phương án dự kiến, dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0+000, kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối của tuyến kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tại khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ mở ra không gian phát triển mới cho hành hành lang kết nối Đông - Tây, bao gồm Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar, qua đó phát huy tiềm năng tăng trưởng kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ góc độ nước bạn Lào, tuyến đường trong tương lai sẽ giúp lưu thông trực tiếp hàng hóa đường bộ từ khu vực Thủ đô Viêng Chăn sang Bắc Trung Bộ và ra biển qua các cảng Cửa Lò, Nghi Sơn, Vũng Áng. Ở chiều ngược lại, đây sẽ là tuyến liên vận quốc tế kết nối sang Lào, đến Thủ đô Viêng Chăn và khu vực Đông Bắc Thái Lan, tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng trong khu vực ASEAN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, các hoạt động được tổ chức vào ngày 18/5/2026 là các sự kiện lớn của tỉnh, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương và khách quốc tế, vì vậy công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các sự kiện cụ thể. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ngành rà soát danh sách khách mời, xây dựng, hoàn thiện phương án đón tiếp khách mời quốc tế, Trung ương, tỉnh bạn tham dự các sự kiện; xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung theo thời gian và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương.

Công an tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra sự kiện; phương án phòng, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vào các sự kiện. Chỉ đạo Công an các địa phương khu vực diễn ra các hoạt động tăng cường tuần tra, kiểm soát, chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho hoạt động của các buổi lễ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phương án quản lý các thiết bị, phương tiện bay không người lái trong thời gian khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, tổ chức thực hiện bắn pháo hoa nổ tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Các Sở, ngành, địa phương khác theo nhiệm vụ được phân công, tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, hành lang an toàn giao thông..., góp phần vào thành công của các sự kiện.