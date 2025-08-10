10 bức ảnh mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại

Lịch sử và nhiếp ảnh luôn là những người bạn đồng hành khó thay đổi, và việc dự đoán những bức ảnh nào sẽ in sâu vào bức tranh lịch sử thế giới phong phú có thể rất khó khăn. Một số bức ảnh được hình thành với mục đích lưu giữ lâu dài, trong khi những bức ảnh khác dần dần trở thành huyền thoại khi các giá trị lịch sử được phân tích và thái độ hiện đại thay đổi.

Những bức ảnh sau đây là ví dụ về sức mạnh ẩn chứa đằng sau khoảnh khắc; cách con người, địa điểm và trải nghiệm đã định hình tiến trình lịch sử bằng những thông điệp mạnh mẽ và hình ảnh rung chuyển trái đất. Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng, những bức ảnh này đã gây ấn tượng, truyền cảm hứng và động lực cho mọi người thuộc mọi hoàn cảnh, đồng thời ghi lại một số khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong lịch sử cho đến nay.

Nụ hôn

Được Alfred Eisenstaedt chụp tại New York vào ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nụ Hôn (hay còn gọi là Ngày Chiến thắng Nhật Bản tại Quảng trường Thời đại ) ghi lại khoảnh khắc biểu tượng một thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ hôn một người lạ trên đường phố Quảng trường Thời đại. Được biết đến rộng rãi nhờ việc đăng trên tạp chí Life, bức ảnh này là một ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của nhiếp ảnh đường phố.

Eisenstaedt đã có mặt tại Quảng trường Thời đại vào ngày thường được gọi là "Ngày Chiến thắng Nhật Bản", ngày mà Thế chiến II kết thúc với sự đầu hàng của Đế quốc Nhật Bản. Việc chiến tranh kết thúc đã khơi mào cho các lễ kỷ niệm trên toàn quốc, bao gồm cả một bữa tiệc linh đình tại Quảng trường Thời đại, nơi Eisenstaedt bắt gặp người thủy thủ đang hôn một người lạ mặt - một y tá, được nhận dạng qua bộ đồng phục trắng muốt.

Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên danh tiếng mang tính biểu tượng của bức ảnh. Nó vừa mang tính tự nhiên vừa mang tính dàn dựng - hình dáng và đường nét của cặp đôi đang hôn nhau mang lại cảm giác chủ động, sống động và nồng nàn. Những người xung quanh, cười khúc khích và liếc nhìn cặp đôi, tạo nên khung hình hoàn hảo, và thêm yếu tố tự nhiên cho bức ảnh. Bức ảnh mang đến cảm giác như một biểu tượng của sự ăn mừng và đã có tác động văn hóa lâu dài đến lịch sử nước Mỹ.

Người mẹ di cư

Là một biểu tượng tiêu biểu của thời kỳ Đại Khủng hoảng, bức ảnh "Người Mẹ Di Cư" của Dorothea Lange khắc họa hình ảnh một người phụ nữ nghèo khó bên cạnh những đứa con quay mặt đi. Bức ảnh được chụp vào khoảng năm 1936, khi cuộc Đại Khủng hoảng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ và là một ví dụ cực kỳ nổi tiếng về nhiếp ảnh tài liệu.

Bức ảnh đã làm lay động lòng người và chỉ vài ngày sau khi xuất bản, trại hái đậu nơi người phụ nữ và gia đình bà sinh sống đã nhận được rất nhiều thực phẩm từ chính phủ liên bang.

Ảnh hưởng của nó đến từ những cảm xúc mà Lange tình cờ nắm bắt được. Người phụ nữ được nhắc đến, Florence Owens Thompson, và những đứa con luộm thuộm của bà trông thật nghèo khổ. Câu chuyện hậu trường mà Lange cung cấp, một lời khẳng định về sự nghèo khó của gia đình, càng làm nổi bật thêm luận điểm: người dân đang chịu đau khổ.

Tác phẩm Migrant Mother vẫn còn có sức ảnh hưởng cho đến ngày nay, một phần phản ánh cả lịch sử và nghệ thuật của thời kỳ Đại suy thoái.

Người đàn ông trên mặt trăng

Được chụp bởi Neil Armstrong vào ngày 20 tháng 6 năm 1969, bức ảnh A Man on the Moon ghi lại hình ảnh phi hành gia Buzz Aldrin khi ông thực hiện những bước đi đầu tiên trên bề mặt Mặt Trăng.

Được trang bị máy ảnh bề mặt Mặt Trăng 70mm, Armstrong bắt đầu ghi lại chuyến thám hiểm của Apollo 11 thông qua một loạt ảnh ghi lại chi tiết những bước đi đầu tiên của phi hành đoàn gồm hai người và vị trí cắm cờ Hoa Kỳ.

Nổi bật giữa tất cả những bức ảnh đó là bức "Người đàn ông trên Mặt trăng". Trong bức ảnh, Aldrin đứng một mình, chỉ có mặt trăng bao la làm nền. Xung quanh anh chẳng có lấy một chút dấu vết của con người, Aldrin bị nuốt chửng bởi sự bí ẩn mênh mông của vũ trụ, tận dụng cảm giác cô đơn và tò mò, những thứ mà ngay cả ngày nay vẫn thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự sống bên ngoài ranh giới Trái đất. Sự hiện diện đơn độc của anh trong bức ảnh cũng nhấn mạnh toàn bộ mục đích của chuyến thám hiểm: một con người đã đặt chân lên Mặt trăng.

Mù

Bức ảnh Blind nổi tiếng được tạo ra bằng cách sử dụng máy ảnh có ống kính giả, chụp lại cảnh một người phụ nữ đang nhìn sang một bên, dường như không biết rằng mình đang bị chụp ảnh.

Với loạt ảnh này, nhiếp ảnh gia Paul Strand đã sử dụng một ống kính có khả năng chụp ngược lại những gì ông hướng máy ảnh vào, ý thức được rằng con người có xu hướng hành động khác nhau khi nhận thức được ống kính máy ảnh. Ông nỗ lực ghi lại hình ảnh con người một cách tự nhiên, và góp phần quan trọng vào sự ra đời của nghệ thuật nhiếp ảnh đường phố.

Cắm cờ trên đảo Iwo Jima

Một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất của Thế chiến thứ II, Bức ảnh Cắm cờ trên đảo Iwo Jima của nhiếp ảnh gia Joe Rosenthal đã in sâu vào tâm trí người Mỹ trên toàn quốc như một biểu tượng của chiến thắng.

Trong ảnh, Rosenthal chụp cảnh sáu lính thủy đánh bộ Mỹ đang giương cao lá cờ Hoa Kỳ trên đỉnh núi Suribachi để đánh dấu việc chiếm được nó. Lá cờ này được dùng để thay thế một lá cờ nhỏ hơn nhiều theo lệnh của chỉ huy, và được kéo lên nhằm khích lệ tinh thần cho những người lính có mặt trong cuộc chiếm đóng.

Bức ảnh của Rosenthal được xuất bản chỉ hai ngày sau khi chụp, và ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Nó trở nên nổi tiếng và được đón nhận tích cực đến mức Rosenthal cuối cùng đã giành được Giải thưởng Pulitzer về Nhiếp ảnh nhờ nó.

Ngày nay, bức ảnh này vẫn tiếp tục thể hiện vai trò của nước Mỹ trong Thế chiến thứ II và vẫn truyền cảm hứng về chiến thắng và sự đoàn kết.

Trái đất mọc

Bức ảnh này mô tả Trái Đất hiện ra từ bóng tối của không gian, chỉ với một mảnh trăng khuyết tinh nghịch tô điểm cho tiền cảnh. Được phi hành gia William Anders ghi lại trong chuyến hành trình Apollo 8, Earthrise đã, và vẫn luôn, là một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về sự tồn tại cô đơn của chúng ta giữa không gian bao la. Tuy nhiên, dù có ám ảnh đến đâu, vẻ đẹp tuyệt vời vẫn nằm ở vòng xoáy xanh trắng tựa đá cẩm thạch nổi bật giữa màn đêm đen đặc của thiên hà.

Bức ảnh này đã tôn vinh vẻ đẹp của hành tinh chúng ta vào thời điểm chúng ta đang tìm kiếm vẻ đẹp vượt ra ngoài nó, và lan tỏa khắp thế giới theo cách mà mọi người đã sử dụng bức ảnh này nhiều lần để minh họa cho lý do tại sao việc bảo tồn thiên nhiên của Trái Đất lại đáng giá.

Cô gái Afghanistan

Nổi tiếng với ánh nhìn sâu thẳm và đôi mắt xanh lá cây táo bạo, Cô gái Afghanistan đã trở thành biểu tượng cho những khó khăn mà phụ nữ tị nạn phải đối mặt với thế giới phương Tây. Được nhiếp ảnh gia Steve McCurry của Hiệp hội Địa lý Quốc gia (National Geographic Society) chụp trong thời kỳ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan, Cô gái Afghanistan (tên thật là Sharbat Gula) đã khái quát hóa mọi khía cạnh của cuộc sống, tất cả chỉ trong một bức ảnh, một cô gái rách rưới, đầy nghị lực.

Đây là một bức chân dung được dàn dựng công phu nhưng không thể phủ nhận, truyền tải cả một thế giới cảm xúc chỉ qua một lần xuất hiện; ánh mắt của Gula mãnh liệt, kiên quyết và không hề sợ hãi, và bộ trang phục đỏ tươi, sờn rách vì mặc, đã nói lên rất nhiều về những khó khăn của cô trong cuộc sống tị nạn. Ngày nay, "Cô gái Afghanistan" vẫn là một trong những trang bìa nổi tiếng nhất của National Geographic.

Vương miện giọt sữa

Được chụp vào năm 1957 bởi Harold Edgerton, Milk Drop Coronet là bức ảnh đã góp phần thay đổi cơ chế nhiếp ảnh mãi mãi. Bức ảnh ghi lại hình ảnh giọt sữa bắn tung tóe trên bề mặt sữa, là bức ảnh đầu tiên thuộc loại này làm ngưng đọng thời gian.

Trước khi nhiếp ảnh gia này ghi lại được khoảnh khắc này, các nhiếp ảnh gia đã phải vật lộn để chụp những cảnh tối và những khoảnh khắc trôi qua nhanh chóng. Harold Edgerton đã bắt tay vào việc thay đổi điều đó. Những phát minh và thí nghiệm của ông đã góp phần mở đường cho những chiếc máy ảnh có khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng và ghi lại những cảnh chuyển động quá nhanh mà mắt người không thể cảm nhận được. Là một thiên tài kỹ thuật, Edgerton được công nhận là có những đóng góp to lớn cho lĩnh vực nhiếp ảnh stop-motion.

Thợ máy nhà máy điện

Trong nỗ lực ghi lại quá trình công nghiệp hóa, nhiếp ảnh gia Lewis Hine đã dành thời gian chụp ảnh những người công nhân và môi trường làm việc của họ. Vào thời điểm đó, tác phẩm của Hine đã nâng cao nhận thức về những điều kiện mà họ phải chịu đựng, vốn đang nhanh chóng suy giảm về chất lượng.

Mặc dù nhiếp ảnh của Hine được coi là một hình thức nhiếp ảnh tài liệu, nhưng những bức ảnh ông chọn để giới thiệu đều được sắp xếp và lựa chọn kỹ lưỡng để tạo ấn tượng sâu sắc nhất có thể với khán giả. Tác phẩm của Hine là một bộ ảnh thể hiện sự thật rằng một bức ảnh không nhất thiết phải là một bức ảnh tự nhiên hay bất ngờ mới có thể trở thành một tuyên ngôn chính trị hoặc xã hội.

Cảnh nhìn từ cửa sổ tại Le Gras

Và cuối cùng, có lẽ là một trong những bức ảnh mang tính lịch sử nhất mọi thời đại, "Cảnh nhìn từ cửa sổ Le Gras" của Nicéphore Niépce. Niépce, một nhà phát minh người Pháp, thường được coi là người phát minh ra nhiếp ảnh. "Cảnh nhìn từ cửa sổ Le Gras" là bức ảnh chụp cố định đầu tiên được ghi nhận. Niépce đã sử dụng một kỹ thuật do ông sáng tạo, kỹ thuật heliography, để lưu giữ bức ảnh vĩnh viễn, bằng cách sử dụng nhựa đường để khắc hình ảnh lên kim loại.

Chiếc máy ảnh ông dùng để chụp bức ảnh này cũng chẳng giống gì so với máy ảnh chúng ta dùng ngày nay. Niépce đã dùng camera obscura (hay còn gọi là máy ảnh lỗ kim) để chụp bức ảnh này. Không cần phải nói nhiều về bức ảnh này. Sức ảnh hưởng của nó không đến từ tính nghệ thuật, vốn rất thiếu sót, mà đến từ cột mốc mà nó đại diện trong lịch sử nhiếp ảnh. Là tác phẩm đầu tiên, nó như một lời nhắc nhở về chặng đường mà nhiếp ảnh đã đi qua, cả về mặt kỹ thuật lẫn nghệ thuật.

Điều mà mỗi tác phẩm này dạy chúng ta là nhiếp ảnh gắn liền mật thiết với lịch sử. Những bức ảnh này cho thấy bất kỳ loại ảnh nào cũng có thể trở thành một phần lịch sử, dù là ảnh tự nhiên, ảnh tạo dáng, ảnh kỹ thuật hay kết hợp nhiều phương pháp.

Bất kể con đường danh vọng nào đã dẫn dắt, những bức ảnh này đều để lại những dấu ấn lịch sử lâu dài. Chúng trở nên nổi tiếng nhờ việc ghi lại chi tiết và truyền bá văn hóa, chính trị, hay những kỳ quan của thời đại, và vẫn tiếp tục có sức ảnh hưởng đến thế giới hiện đại. Chúng cũng cho thấy sức mạnh và giá trị của nhiếp ảnh – khả năng lưu giữ khoảnh khắc trong thời gian và lưu giữ nó mãi mãi để các thế hệ mai sau có thể thưởng thức và học hỏi.

Nguồn: PHLearn