100% hộ kinh doanh được hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi quản lý thuế

11-10-2025 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán".

Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, hướng tới thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu của Đề án là tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, xóa bỏ hình thức thuế khoán, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đề án cũng hướng đến đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ, tập trung hỗ trợ người nộp thuế và tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển toàn diện.

Đề án của Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh sẽ tự khai, tự nộp thuế, chấm dứt hoàn toàn cơ chế thuế khoán đã tồn tại nhiều năm. Hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh sẽ được sửa đổi, bổ sung đồng bộ và đúng tiến độ.

Bộ Tài chính cũng đặt yêu cầu cắt giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí thủ tục hành chính thuế. Luật Quản lý thuế sẽ được sửa đổi để bãi bỏ hình thức thuế khoán, đồng thời điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân và Thuế GTGT theo hướng hợp lý hóa ngưỡng doanh thu không chịu thuế và tính thuế dựa trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) với hộ kinh doanh có đủ sổ sách kế toán.

Song song, Bộ Tài chính sẽ rà soát, sửa đổi các luật và thông tư về phí, lệ phí, kế toán, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu xây dựng Luật Kinh doanh cá thể và quản lý riêng với hộ kinh doanh thương mại điện tử, nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận hỗ trợ từ cơ quan thuế trong quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai và khi chuyển lên doanh nghiệp; 100% hộ thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/NĐ-CP phải đăng ký và sử dụng; 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử thuận lợi, dễ dàng.

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 8%

Theo Mai Trang

VTV

