100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22

02-11-2025 - 15:31 PM | Kinh tế số

Chiều 1/11, tại Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” diễn tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, với 100% nạn nhân trong độ tuổi 18–22, trong đó 90% là nữ. Đây là nhóm tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương, thường thiếu kỹ năng tự bảo vệ...

100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Nam.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết tình trạng xâm hại và lạm dụng trẻ em trên môi trường mạng đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu, với nhiều hình thức ngày càng tinh vi, khó lường.

Theo Thiếu tướng Minh, tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ “bắt cóc trực tuyến”, trong đó 100% nạn nhân ở độ tuổi 18–22 và 90% là nữ. Đây là nhóm tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương, thường thiếu kỹ năng tự bảo vệ và dễ bị các đối tượng tội phạm mạng lợi dụng tâm lý, thông tin cá nhân hoặc các mối quan hệ xã hội để thao túng, khống chế.

“Những con số này thực sự là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, buộc chúng ta, những người lớn, phải suy nghĩ và hành động quyết liệt hơn. Không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà là nghĩa vụ chung của toàn xã hội, từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ cho đến các tổ chức và cộng đồng quốc tế”, Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22- Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tham dự sự kiện. Ảnh: Phạm Nam.

Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” là điểm nhấn trong Chiến dịch cùng tên, do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cùng sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội, và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22- Ảnh 3.

Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” được nhiều đại biểu quan tâm. Ảnh: Phạm Nam.

Chỉ sau chưa đầy một tháng triển khai, chiến dịch đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, với hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng, minh chứng cho sức lan tỏa và sự đồng lòng của xã hội trong xây dựng một môi trường mạng an toàn, nhân văn cho thế hệ trẻ.

Theo Cục An ninh mạng, các hoạt động nằm trong chiến dịch này còn góp phần thực thi Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22- Ảnh 4.

Bà Michaela Bauer Phó Trưởng đại diện Unicef Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phạm Nam.

Ngày 1 và 2/11, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách sẽ được tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ và nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội “Không Một Mình”: Không gian triển lãm số đa giác quan; Trải nghiệm công nghệ tương tác; Minishow tài năng học đường; Và Gala âm nhạc “Không Một Mình” quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, kết nối và bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng.

100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22- Ảnh 5.

100% nạn nhân trong các vụ 'bắt cóc online' có độ tuổi từ 18-22- Ảnh 6.

Những gương mặt điển hình tham dự sự kiện. Ảnh: Phạm Nam.

Chiến dịch “Không Một Mình” không chỉ là lời cảnh báo về các mối đe dọa ảo nhưng hậu quả thật, mà còn là lời khẳng định, mọi trẻ em, thanh niên Việt Nam đều có quyền được an toàn trong thế giới số.

Thay đổi mới trên ứng dụng VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo Minh Đức

Tiền Phong

