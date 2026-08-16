100 triệu USD giúp hàn gắn rạn nứt giữa tỷ phú Musk với ông Trump

Tỷ phú công nghệ Elon Musk (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quan hệ giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và Tổng thống Donald Trump trở nên xấu đi vào giữa năm 2025, khi ông Musk chỉ trích gói chính sách thuế và chi tiêu đặc trưng của ông Trump, gọi bản dự thảo là "hoàn toàn điên rồ và phá hoại".

Sự rạn nứt này xảy ra bất chấp vai trò to lớn của tỷ phú Musk trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Sau chiến thắng của ông Trump, tỷ phú này được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) hiện đã bị giải thể.

Việc doanh nhân thân thiện với ông Trump trở nên rõ ràng trong chuyến bay đến Bắc Kinh hồi tháng 5/2026, khi tỷ phú Musk cùng Tổng thống, quan chức nội các, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các thành viên gia đình trên chuyên cơ Air Force One.

Hai người tỏ ra thân thiện, ông Musk thảo luận về kế hoạch xây dựng các nhà máy mới ở Mỹ, trong khi ông Trump nói về một video phóng tàu vũ trụ, và hỏi han về một trong những người con trai của Musk, những người trên máy bay nói với tờ Wall Street Journal (WSJ).

Theo nguồn tin thân cận với chiến lược này, trong chuyến bay, tỷ phú Musk cũng nói với Tổng thống Trump, ông dự định chi ít nhất 100 triệu USD cho một chiến dịch vận động cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, và giúp họ giữ vững quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo các nguồn tin, sự hòa giải này diễn ra sau gần một năm nỗ lực thầm lặng, bao gồm các cuộc gọi riêng, áp lực từ những người bạn chung, lời mời đến Mar-a-Lago và một bữa tối tại Nhà Trắng.

Ông Trump và Musk đã có cuộc nói chuyện ngắn tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ bị sát hại Charlie Kirk, người được cho là đã tìm cách hòa giải hai người.

Tỷ phú Musk đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng bầu cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, công khai ủng hộ tổng thống, và được cho là đã chi ít nhất 288 triệu USD để hỗ trợ ông Trump và các ứng cử viên Cộng hòa khác.

Liên minh mới này được hình thành trong bối cảnh đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế hơn đảng Cộng hòa trong các cuộc thăm dò quốc gia mới nhất, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ròng của ông Trump đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, giữa sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông, bao gồm cả cách ông xử lý cuộc xung đột Iran.