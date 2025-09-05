1.000 tỷ đồng và tinh thần tổng lực: Việt Nam đón sự kiện cực kỳ quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng

Vietcombank ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng xây dựng công trình phục vụ APEC 2027

Chiều ngày 28/8/2025, tại trụ sở Công ty TNHH Trường Phát đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ tín dụng trị giá 1.000 tỷ đồng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank Kiên Giang) và Công ty TNHH Trường Phát. Khoản tài trợ tín dụng này được dùng thi công và hoàn thiện các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Buổi Lễ có sự hiện diện của ông Phan Duy Phúc - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Kiên Giang và ông Vương Đức Trường - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát cùng tập thể cán bộ hai đơn vị.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ tín dụng 1.000 tỷ đồng thi công xây dựng công trình và phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo ban tổ chức, cụ thể khoản cấp tín dụng 1.000 tỷ đồng sẽ được dùng triển khai các hạng mục xây dựng hạ tầng, Trung tâm hội nghị và các công trình phụ trợ, phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long .

Việc hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 không chỉ góp phần khoác diện mạo mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho tỉnh An Giang mà còn nâng cao hình ảnh, vị thế quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng lực cho sự kiện APEC 2027

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, và Phú Quốc là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đây là sự kiện "có một không hai" giúp Phú Quốc trở thành tâm điểm của thế giới, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và bất động sản, góp phần đưa "đảo ngọc" bứt phá mạnh mẽ, xứng tầm quốc tế.

Với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" - APEC 2027 đang được Việt Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với quyết tâm "thành công mọi mặt".

Để chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027, ngày 10/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và Quy chế hoạt động của Ủy ban do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Chủ tịch. Ủy ban gồm 5 Tiểu ban: Nội dung; vật chất và hậu cần; an ninh và y tế; tuyên truyền và văn hóa; lễ tân.

Cùng với đó, Việt Nam đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm. Đơn cử như: Dự án nâng cấp và mở rộng Sân bay quốc tế Phú Quốc đang được gấp rút triển khai để chuẩn bị cho sự kiện, với mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ và đón các loại máy bay lớn hơn, hướng tới trở thành một trong những sân bay hiện đại hàng đầu khu vực.

Thiết kế nhà ga Phú Quốc theo hình tượng chim phượng hoàng đang sải cánh, biểu tượng cho “vị thế quốc gia”.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Rạch Giá cũng được chỉ đạo nâng cấp, mở rộng với quy mô khoảng 200 ha, kéo dài đường băng 2,4km và xây mới nhà ga, nhằm tiếp nhận máy bay cỡ lớn. Nhờ đó, khách du lịch sẽ có nhiều lựa chọn hơn về chuyến đi, đoạn đường di chuyển đến Kiên Giang.

Ngoài đường hàng không, Cảng biển quốc tế An Thới sẽ được nâng cấp lên quy mô 100 ha để có thể đón những tàu du lịch lớn nhất thế giới (như Icon of the Seas) với khả năng chở từ 7.000-10.000 du khách.

Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc với tổng diện tích 88,5ha, trong đó 57ha là diện tích lấn biển với tổng mức đầu tư lên đến 64.000 tỷ đồng đã chính thức triển khai từ tháng 5/2025, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2027. Dự án trọng điểm này là một phần của danh mục gồm 21 dự án phục vụ sự kiện, bao gồm các hạng mục như trung tâm hội nghị 3.500 chỗ, trung tâm báo chí 3.000 chỗ, và các công trình công cộng khác trên diện tích khoảng 28 ha...

Phối cảnh khu tổ hợp đa chức năng tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027 dự kiến có sức chứa khoảng 15.000 người.

Đối với Việt Nam, hợp tác APEC là động lực quan trọng để mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.















