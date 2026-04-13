100.000 vật thể lạ hiện giữa trời hơn 70 năm trước "lộ mặt"

Theo Anh Thư | 13-04-2026 - 12:01 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Mỹ có thể đã khám phá ra chân tướng các vật thể lạ từng lóe sáng trên bầu trời từ năm 1949 đến năm 1957.

Cuối thập niên 40 cho đến quá nửa thập niên 50 của thế kỷ trước, các cuộc khảo sát bầu trời đã ghi nhận một loạt vật thể lạ giống sao, tồn tại trong thời gian ngắn. Chúng xuất hiện đồng thời với một loạt báo cáo từ công chúng về các hiện tượng trên không không giải thích được (UAP).

Giờ đây, tiến sĩ Beatriz Villarroel từ Viện Vật lý Lý thuyết Bắc Âu (Nordita - Thụy Điển) và tiến sĩ Stephen Bruehl từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (Mỹ) đã đưa ra 2 đáp án tiềm năng cho bí ẩn thú vị này.

Dữ liệu từ hơn 70 năm trước cho thấy vô số vật thể lạ sáng lên giữa bầu trời - Ảnh: VASCO

Theo các tác giả, khoảng 100.000 vật thể lạ như vậy đã được phát hiện trong các năm 1949-1957 bởi dự án khảo sát bầu trời VASCO, được thực hiện trước khi vệ tinh nhân tạo đầu tiên của nhân loại được phóng ngày 4-10-1957.

Chúng xuất hiện rất ngắn ngủi, chưa đến một chu kỳ phơi sáng 50 phút. Trong một số trường hợp, nhiều hiện tượng thoáng qua xuất hiện trong cùng một hình ảnh, thể hiện những đặc điểm khó giải thích bằng các lý thuyết thông thường.

Nhóm nghiên cứu đã thử so sánh thời điểm xuất hiện các vật thể sáng này với hồ sơ của 124 vụ thử hạt nhân trên khí quyển (của Mỹ, Liên Xô và Anh) cũng như hàng ngàn báo cáo về các vụ nhìn thấy UAP trong vòng 2.718 ngày dự án VASCO được thực hiện.

Kết quả cho thấy những nguồn sáng này có khả năng xuất hiện cao hơn khoảng 45% vào những ngày nằm trong phạm vi 24 giờ kể từ một vụ thử hạt nhân. Hiệu ứng này mạnh nhất vào ngày hôm sau của cuộc thử nghiệm, với khả năng tăng khoảng 68%.

Nghiên cứu cũng ghi nhận mối tương quan vừa phải giữa số lượng nguồn sáng và số vụ nhìn thấy UAP trong cùng ngày

Trung bình, với mỗi báo cáo nhìn thấy UAP tăng thêm, số lượng các nguồn sáng tạm thời tăng khoảng 8,5%.

Kết quả này gợi ý rằng 100.000 vật thể lạ xuất hiện vào giữa thế kỷ trước có thể do một trong 2 nguyên nhân.

Thứ nhất, các vụ nổ hạt nhân có thể đã kích hoạt một hiện tượng khí quyển chưa từng được biết đến, tạo ra các tia sáng dạng điểm ngắn ngủi.

Thứ hai là một giả thuyết mang tính suy đoán hơn: Một số nguồn sáng có thể phản chiếu các vật thể ở độ cao lớn hoặc trên quỹ đạo, có khả năng liên quan đến cùng các sự kiện tạo ra báo cáo nhìn thấy UAP.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports.

Theo Anh Thư

Người Lao động

Giá vàng thế giới chạm đáy 1 tuần, đồng USD tăng vọt khi biến động Trung Đông leo thang, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sụt giảm

Giá dầu lại tăng dựng đứng sau khi ông Trump tuyên bố phong toả toàn diện eo biển Hormuz

Ông Trump báo tin không vui cho dân Mỹ, cảnh báo giá xăng cao có thể kéo dài tới tháng 11

11:44 , 13/04/2026
Nước láng giềng của Washington dọa 'quay lưng' với khí đốt Mỹ

11:27 , 13/04/2026
Lãnh đạo nước Đông Nam Á sang Nga bàn chuyện mua dầu: Tôi đã phải đi khắp nơi

11:04 , 13/04/2026
Cảnh báo: Báo Mỹ gọi Sinlaku là "cơn bão mạnh nhất hành tinh", khả năng gây thảm họa trong 48h tới, lập tức đóng cửa trường học

10:45 , 13/04/2026

