Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump báo tin không vui cho dân Mỹ, cảnh báo giá xăng cao có thể kéo dài tới tháng 11

Hồng Duy | 13-04-2026 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giá xăng tại nước này nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/4, Tổng thống Trump đã mang đến một tin không vui cho cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Ông nhận định giá nhiên liệu "có thể giữ nguyên hoặc cao hơn một chút" và sẽ loanh quanh ở mức hiện tại, dù ông tin rằng cuộc đụng độ với Iran sẽ không kéo dài.

Khác với những lời khẳng định trước đây rằng giá xăng sẽ nhanh chóng lao dốc khi chiến sự kết thúc, lần này ông Trump đã phải thừa nhận thực tế khắc nghiệt sau 6 tuần phát động tấn công Iran. Mặc dù Mỹ không nhập khẩu dầu qua Hormuz, xung đột vẫn làm chao đảo thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu tăng tới 50% và kéo giá xăng trong nước lên theo.

Giá xăng trung bình tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon (3,78 lít) trong phần lớn tháng 4. Trước khi xung đột bùng phát vào tháng 2, giá xăng phổ biến dưới 3 USD/gallon và chưa từng vượt 3,25 USD trong suốt một năm.

Việc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan thất bại đã dẫn đến một hệ quả trực tiếp: Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Bước đi quân sự này không chỉ đẩy căng thẳng lên cao mà còn giáng đòn trực tiếp vào túi tiền của người dân Mỹ khi giá xăng được dự báo sẽ không thể sớm hạ nhiệt.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) tuyên bố sẽ chặn mọi tàu bè ra vào cảng Iran và kiểm soát gắt gao tàu quốc tế. Phản ứng lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã đưa ra lời mỉa mai sâu cay: Người Mỹ hãy "tận hưởng mức giá hiện tại", bởi giá xăng sẽ sớm phá vỡ mốc 4–5 USD/gallon.

Giá xăng tăng vọt đang như "đổ thêm dầu vào lửa" đối với tình trạng lạm phát tại Mỹ (đạt 3,3% trong tháng 3). Không có gì ngạc nhiên khi một khảo sát mới đây chỉ ra rằng 69% người dân Mỹ đang lo lắng về giá nhiên liệu do ảnh hưởng của xung đột, với 45% trong số đó tỏ ra "cực kỳ lo ngại".

Nguồn: Tổng hợp﻿

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
11:27 , 13/04/2026
11:04 , 13/04/2026
10:45 , 13/04/2026
10:25 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên