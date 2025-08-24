100kg thuốc nổ đánh vỡ 3 đường ống Nord Stream

.t1 { text-align: justify; }

Giới truyền thông mới đây đã dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra Đức tiết lộ những chi tiết mới về vụ nổ đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” (gồm cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2) vào tháng 9 năm 2022, dẫn đến việc tuyến đường ống này ngừng vận chuyển nguồn khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Những vụ nổ đường ống này vốn bị cả Moscow và phương Tây xem là hành vi phá hoại, đã gây hư hại nặng 3/4 đường ống chuyên chở khí đốt từ Nga sang châu Âu, làm leo thang cuộc xung đột liên quan tới Ukraine và gián tiếp gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng của EU.

Trong khi đó, chính quyền Kiev coi các đường ống này vừa là phương tiện khiến Nga nắm giữ nguồn năng lượng châu Âu, vừa là công cụ giúp Điện Kremlin chi phối chính sách của các quốc gia EU, đồng thời gây khó khăn cho việc đối phó với Nga kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Theo tờ Tagesschau trích dẫn lệnh bắt giữ của cơ quan thực thi pháp luật Đức đưa tin, trách nhiệm về hoạt động phá hoại này thuộc về công dân Ukraine Sergei Kuznetsov, người đã bị giam giữ tại Ý.

Theo văn phòng công tố viên Đức, Kuznetsov đã chỉ huy một nhóm phá hoại vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, đã đặt bốn thiết bị nổ nặng từ 14 đến 27 kg mỗi thiết bị (tổng cộng từ 56 đến 108 kg) trên các đường ống của “Dòng chảy phương Bắc” nằm dưới đáy biển Baltic, ở độ sâu 70-80 mét

Thuốc nổ là hỗn hợp các chất hexogen và octogen và các khối thuốc nổ được trang bị kíp nổ chậm đã được gắn vào các tuyến ống ở vùng biển gần đảo Bornholm của Đan Mạch.

Ngoài tội phá hoại, Kuznetsov còn bị cáo buộc “phá hoại vi hiến”, “cố ý chế tạo thiết bị nổ” và “phá hoại công trình”. Nếu bị tòa án kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.

Văn phòng công tố cho biết, nghi can cùng đồng phạm trong nhóm biệt kích đã khởi hành từ Rostock trên bờ biển đông bắc nước Đức trên một du thuyền buồm tới khu vực thực hiện vụ tấn công.

Theo cáo trạng, chiếc thuyền này được thuê từ một công ty Đức, với sự hỗ trợ của giấy tờ tùy thân giả qua các trung gian.

Các nhà điều tra cho biết, sau khi 3 đường ống Nord Stream 2 bị đánh vỡ, Kuznetsov đã rời khỏi một du thuyền thuê tại cảng Vike và trở về Ukraine vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, những người còn lại trong nhóm phá hoại đã rời tàu gần Rostock.

Trả lời giới truyền thông về cáo trạng của cơ quan công tố Đức, một quan chức trong văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông không thể bình luận vì chưa xác định được thân nhân người bị bắt, đồng thời nhắc lại phủ nhận của Ukraine về bất kỳ vai trò nào trong các vụ nổ.