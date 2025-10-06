Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng

06-10-2025 - 14:11 PM | Lifestyle

Khi chuyển vào nhà mới, tôi quyết định “đầu tư” một lần cho những món đồ bền, đẹp và đồng bộ. Tôi chọn mua 11 món vừa đẹp, thiết thực, đáng tiền để ngôi nhà trở nên tinh giản mà vẫn sang.

Sau nhiều lần đắn đo, tôi đã chọn 11 sản phẩm cho nhà mới. Chúng không phải “đồ decor” vô thưởng vô phạt mà thực sự làm cuộc sống dễ chịu hơn từng ngày.

1. Thùng rác gập màu trắng

Đơn giản nhưng tinh tế: thùng rác màu trắng mờ với hai khóa silicon ở miệng. Khi đặt túi rác, bạn chỉ cần ấn nhẹ túi vào trong để cố định, không bị xê dịch khi sử dụng. Nhỏ mà tiện.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 1.

2. Con lăn chổi quét bụi

Vệ sinh lông mèo, bụi bẩn trên quần áo hay giường chỉ với một lần lăn. Có hộp đựng riêng, đặt trên tủ bếp không lo bẩn đầu lăn. Nhỏ gọn mà “cứu cánh” cho nhà có thú cưng.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 2.

3. Bộ chổi và hót rác thay thế

Sản phẩm kinh điển của MUJI. Đầu chổi mềm vừa phải, cán đa năng có thể thay linh hoạt chổi lăn và dụng cụ cạo kính. Quét sàn, vệ sinh rèm cửa, gương – một bộ “xử” được nhiều việc.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 3.

4. Ấm nước có tay cầm

Thiết kế trong suốt, tay cầm tích hợp ở thân bình. Nắp trắng đơn giản phù hợp mọi phong cách. Pha nước chanh mùa hè hay đựng nước nóng mùa đông đều đẹp.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 4.

5. Bộ lọc thép không gỉ

Hai bát lọc (một lớn, một nhỏ) kèm chậu ngoài. Lọc bột làm bánh, sữa đậu nành hay rửa rau đều ổn. Đúng chất MUJI: giá hơi cao nhưng chất lượng vượt trội.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 5.

6. Thớt có chân chống rung

Thớt có chân chống rung ở bốn góc, cắt mạnh tay cũng không xê dịch. Có vòng treo nhỏ, dùng xong treo lên móc gọn gàng. Chi tiết nhỏ nhưng dùng thấy khác biệt ngay.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 6.

7. Cốc màu trơn đồng bộ

Tôi mua 7-8 chiếc cốc màu trơn, cả lớn cả nhỏ. Màu sắc giúp phân biệt cốc cho người thân và khách. Khi không dùng, đặt lên tủ như đồ decor, nhìn gọn đẹp.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 7.

8. Đũa gỗ bát giác

Đũa gỗ thiết kế 8 cạnh, chống trượt khi gắp, đầu nhọn gắp đồ tròn dễ hơn. Đặt trên bàn không lăn ra ngoài. Nhỏ gọn nhưng tiện và “đã tay” hơn nhiều so với đũa tròn.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 8.

9. Khay chuẩn bị thép không gỉ

Khay dài dùng đựng nguyên liệu khi nấu lẩu, đựng trái cây hay khay nướng bánh. Góc bo tròn dễ vệ sinh. Chất liệu thép mờ nhìn cao cấp, dùng lâu vẫn mới.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 9.

10. Thìa gỗ đặc

Không rẻ nhưng đáng. Tôi mua hai chiếc cho nhà mới: một múc canh, một hầm thịt. Cầm trên tay thấy ấm áp, nấu nướng trở thành một “nghi thức” nhỏ mỗi ngày.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 10.

11. Chai thay thế nước rửa tay

Chai màu trắng đơn giản, đựng xà phòng rửa tay, sữa tắm, dầu gội hay nước rửa chén đều được. Trông gọn, sạch mắt, tránh lộn xộn. Nhược điểm duy nhất: dung tích 250ml hơi nhỏ.

11 món đồ tôi sắm cho nhà mới, dùng xong phải tấm tắc: Đẹp - thiết thực - đáng mua từng đồng- Ảnh 11.

Kết luận

11 món đồ này không chỉ là “đồ gia dụng” mà là những chi tiết nhỏ nâng cấp cuộc sống. Nếu bạn đang dọn vào nhà mới và muốn mua “ít nhưng chất”, đây là những món xứng đáng để tham khảo.

Ở tuổi 40, tôi áp dụng 4 nguyên tắc tối giản tủ đồ - từ bỏ mua sắm vô tội vạ và hết cảnh đứng trước tủ vẫn kêu không có gì mặc

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

