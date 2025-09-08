Mỹ nhân Hà thành lấy chồng Sài Gòn giàu có: Chồng cho 24 tỷ mua sắm, mẹ 2 con trẻ đẹp như gái 18

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, được biết đến là một trong những hot girl đời đầu showbiz Việt, cùng thời với Emily, Hạnh Sino, Chi Pu...

Cô sinh năm 1989 tại Hà Nội. Năm 2008, cô nổi danh khi tham gia cuộc thi Miss Teen - một trong những sân chơi nhan sắc đình đám dành cho giới trẻ vào thời bấy giờ.

Năm 2011, Huyền Baby cùng Hạnh Sino và Emily thành lập nhóm nhạc mang tên B.Sily. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, nhóm tan rã, mỗi người theo đuổi một con đường riêng.

Sau một thời gian dài khoảng 10 năm gần như vắng bóng khỏi giới giải trí, cuối năm 2023, Huyền Baby tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", đánh dấu màn trở lại showbiz thành công.

Huyền Baby.

Về đời tư, nữ ca sĩ đẹp nhất nhì Hà Nội kết hôn với Quang Huy năm 2013. Cuộc sống hôn nhân của Huyền Baby bên doanh nhân Quang Huy luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trong showbiz, Huyền Baby được gọi là mỹ nhân có "số hưởng" khi kết hôn với chồng doanh nhân giàu có và có cuộc sống sung sướng như "bà hoàng".

Dù đã bên nhau hơn một thập kỷ, có 2 con nhưng cặp đôi vẫn duy trì sự ngọt ngào như thuở mới yêu. Người đẹp cho biết ông xã luôn là điểm tựa vững chắc của cô trong công việc lẫn cuộc sống.

Người đẹp sinh năm 1989 thường xuyên được chồng đưa đi du lịch, làm đẹp, mua sắm... Nhiều lần cô được ông xã chi tiền tỷ để sắm sửa quần áo, mua trang sức hay tặng quà đắt tiền.

Huyền Baby từng chia sẻ rằng, ông xã không bao giờ nói yêu nhưng sẵn sàng tặng cô căn nhà trị giá hơn 100 tỷ, tọa lạc ngay giữa trung tâm TPHCM, bước ra khỏi căn biệt thự này có thể đến ngay những địa điểm sầm uất nhất thành phố.

Theo tờ Tạp chí điện tử Saostar, phía dưới căn nhà của Huyền Baby được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Khu vực để ở được bày trí sang trọng, có những căn phòng đặc biệt, chỉ để chiều theo sở thích của cô như phòng chứa quần áo và túi hiệu.

Huyền Baby và chồng con.

Mỹ nhân Hà thành từng khoe được chồng chuyển khoản 24 tỷ để mua sắm.

Căn biệt thự hơn 100 tỷ của Huyền Baby.

Không gian sống sang trọng bậc nhất Sài Gòn.

Trên trang cá nhân, có lần hot girl người Hà Nội chia sẻ được chồng chuyển cho 24 tỷ để mua sắm. Huyền Baby chia sẻ thì chuyển khoản của chồng với dòng tin nhắn “chuyển khoản bé yêu”.

Nói về cuộc sống hôn nhân với ông xã doanh nhân, đại gia giàu có, cô tiết lộ, chồng không có thói quen lì xì cho cô vì cô là người “tay hòm chìa khóa” trong gia đình. “Tôi muốn mừng tuổi cho bản thân bao nhiêu thì tôi tự quyết luôn”, Huyền Baby nói. (nguồn: Dân trí).

Không chỉ có cuộc sống viên mãn, người đẹp Hà Nội còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc như lão hóa ngược. Dù là mẹ 2 con nhưng Huyền Baby vẫn trẻ trung, xinh đẹp như tuổi đôi mươi. Dù đã là mẹ 2 con nhưng cô tự tin khoe body khi diện bikini hay không ngại những trang phục xuyên thấu.