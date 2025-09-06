Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tóm dính 1 "thánh ế showbiz" hẹn hò mỹ nhân kém 18 tuổi đẹp như Hoa hậu!

06-09-2025 - 16:35 PM | Lifestyle

Showbiz đang chứng kiến tin vui tình cảm của những mỹ nam tưởng như là "thánh ế trường tồn".

Sau khi "anh hổ Running Man" Kim Jong Kook - người đàn ông độc số 1 showbiz Hàn Quốc - đi lấy vợ, hôm nay (9/6), khán giả xứ kim chi tiếp tục nhận được tin vui từ "thánh ế" Leeteuk (Super Junior). Nam ca sĩ vừa bị "team qua đường" tóm gọn khoảnh khắc hẹn hò với 1 cô gái xinh đẹp. Người chụp ảnh cho biết đã bắt gặp Leeteuk và bạn gái đi ăn vào ngày 31/8 tại nhà hàng nằm trong 1 sân golf. 

Đáng chú ý, từ tháng 3 năm nay, netizen đã soi được hint yêu đương của Leeteuk, nhưng quyết che mặt giữ kín danh tính người được cho là bạn gái bí mật của mỹ nam nhà SM. Cả 2 nhiều lần sử dụng đồ đôi, thậm chí nhà nữ còn từng ẩn ý công khai mối quan hệ tình cảm với Leeteuk trên trang cá nhân.

Tóm dính 1
Tóm dính 1
Tóm dính 1
Tóm dính 1

Leeteuk (Super Junior) bị bắt gặp đi ăn cùng 1 cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật, xinh đẹp

Tóm dính 1
Tóm dính 1
Tóm dính 1
Tóm dính 1

Từ tháng 3 năm nay, cư dân mạng đã soi ra bằng chứng nam ca sĩ đang bí mật hẹn hò, dùng đồ đôi với 1 cô gái

Rất nhanh truyền thông Hàn Quốc đã tìm ra danh tính bạn gái của Leeteuk. Theo tờ KoreaBoo, trưởng nhóm Super Junior nhiều khả năng đang bí mật hẹn hò Jang So Hee - nữ golf thủ giành chiến thắng tại KLPGA Grand Slam Jump Tour lần thứ 14 vào năm 2024. Cô cũng là một trong 82 người mà Leeteuk theo dõi trên Instagram. Jang So Hee sinh năm 2001, kém Leeteuk 18 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp như Hoa hậu. Hiện cả Leeteuk và công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng về thông tin tình ái với Jang So Hee.

Tóm dính 1
Tóm dính 1
Tóm dính 1
Tóm dính 1

Nữ golf thủ tài năng, xinh đẹp Jang So Hee được cho là bạn gái của trưởng nhóm Super Junior

Tóm dính 1
Tóm dính 1

Hiện cả Leeteuk và công ty quản lý SM vẫn chưa lên tiếng về tin hẹn hò của nam ca sĩ với người đẹp kém 18 tuổi

Leeteuk sinh năm 1983, là trưởng nhóm quyền lực của Super Junior. Nam ca sĩ có đời tư kín tiếng, đã 42 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Trong 1 chương trình truyền hình, Yesung từng tiết lộ Leeteuk chưa hẹn hò ai là vì bản tính keo kiệt, ngại chi tiền khi ra ngoài. Tuy nhiên, anh ngay lập tức đính chính chỉ đang trêu chọc đồng đội. Còn nguyên nhân thật sự khiến Leeteuk "ế lâu bền" là vì anh thuộc tuýt người không thích ra ngoài, gặp gỡ người khác. 

Nguồn: KoreaBoo

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VĐV golf gợi cảm nhất hành tinh lại gây 'bão mạng": tài năng thế nào mà "hút khách" hơn cả Tiger Woods

VĐV golf gợi cảm nhất hành tinh lại gây 'bão mạng": tài năng thế nào mà "hút khách" hơn cả Tiger Woods Nổi bật

Chuyến tàu chạy hơn 100km, đi mất hơn 2 giờ đồng hồ: Du khách nhận xét "Rất đáng mong chờ!"

Chuyến tàu chạy hơn 100km, đi mất hơn 2 giờ đồng hồ: Du khách nhận xét "Rất đáng mong chờ!" Nổi bật

Nàng WAG Việt hiếm hoi nói không với drama, visual sáng bừng, học vấn cực đỉnh

Nàng WAG Việt hiếm hoi nói không với drama, visual sáng bừng, học vấn cực đỉnh

16:19 , 06/09/2025
Đạo diễn Khải Anh rời VTV sau 25 năm cống hiến

Đạo diễn Khải Anh rời VTV sau 25 năm cống hiến

16:06 , 06/09/2025
3 bài học tài chính "xương máu" tôi rút ra sau 15 năm làm vợ

3 bài học tài chính "xương máu" tôi rút ra sau 15 năm làm vợ

16:05 , 06/09/2025
Phụ nữ trên dưới 40 tuổi học Tăng Thanh Hà và Phạm Thanh Hằng cách mặc đẹp là chuẩn không cần chỉnh

Phụ nữ trên dưới 40 tuổi học Tăng Thanh Hà và Phạm Thanh Hằng cách mặc đẹp là chuẩn không cần chỉnh

15:35 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên