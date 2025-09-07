Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt

07-09-2025 - 15:38 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên nổi tiếng ở cả Trung Quốc, Hàn Quốc lẫn Thái Lan, được báo chí các nước này tung hô hết lời.

Sau một thời gian im ắng, Jun Vũ vừa tái xuất màn ảnh trong bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái mang tên Cô Dâu Ma. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán bởi visual quá nổi bật, nhiều phân cảnh còn lấn át nữ chính Rima Thanh Vy. Đây cũng không phải lần đầu Jun Vũ khiến công chúng phải nhắc đến nhiều hơn cả nhân vật trung tâm, bởi trước đó trong Tháng Năm Rực Rỡ cô cũng từng chiếm trọn spotlight nhờ khí chất nữ thần thanh xuân tràn màn hình. Lần trở lại này cho thấy sức hút của Jun Vũ vẫn còn nguyên vẹn, và cô hoàn toàn có thể trở thành nhân tố bùng nổ ở các dự án lớn trong tương lai nhờ nhan sắc này. 

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt- Ảnh 1.

Jun Vũ và Rima Thanh Vy

Điểm thú vị là Cô Dâu Ma là tác phẩm giúp Jun Vũ một lần nữa trở lại Thái Lan, nơi cô từng sinh sống cùng gia đình trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Thời điểm hoạt động ở Thái với tư cách mẫu ảnh, Jun Vũ đã rất nổi tiếng bởi nhan sắc trong trẻo, nét đẹp khó trộn lẫn. Cũng chính vì nét đẹp này mà năm đó, cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã phải đích thân liên hệ gia đình, xin phép được đưa Jun Vũ về Việt Nam đóng phim, mở ra sự nghiệp rộng mở sau này của cô.

Những năm đầu sự nghiệp, Jun Vũ nổi tiếng với danh xưng "hot girl trà sữa". Lúc này, nữ diễn viên không chỉ nổi ở Thái Lan, Việt Nam mà làn sóng còn lan sang cả Trung Quốc, Hàn Quốc. Thời điểm đó, báo chí Trung tung hô cô, cho rằng cô có nét đẹp giống Agela Baby. Báo Thái lại cho rằng Jun Vũ mang dáng dấp của center quốc dân Yoona. 

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt- Ảnh 2.

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt- Ảnh 3.

Truyền thông Trung Quốc từng đăng tải rất nhiều bài viết về Jun Vũ

Những năm gần đây, nét đẹp của Jun Vũ một lần nữa lại được khán giả Hàn chú ý khi cô sang Hàn tham gia một chương trình và được đài quốc gia Hàn gọi là "tình đầu quốc dân Việt Nam". Nét đẹp của nữ diễn viên khiến ngay cả các idol nổi tiếng xứ Hàn là Bomi và Namjoo (Apink) cũng phải trầm trồ. 

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt- Ảnh 4.

Đài KBS gọi Jun Vũ là Tình đầu quốc dân

Jun Vũ được xem là một trong những gương mặt nữ thần thế hệ mới của Vbiz. Sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt trong veo và khí chất vừa trong trẻo vừa gợi cảm, cô từng nhiều lần gây sốt chỉ với vài khoảnh khắc thoáng qua trên màn ảnh. Ở tuổi 30, nhan sắc của Jun Vũ ngày càng chín muồi, mang vẻ đẹp mong manh nhưng cũng vô cùng quyến rũ, đủ cuốn hút để khiến khán giả khó rời mắt. Về diễn xuất, cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Gái Già Lắm Chiêu, Tháng Năm Rực Rỡ, Người Bất Tử,... và hiện là có cơ hội vươn ra quốc tế cùng Cô Dâu Ma. 

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt- Ảnh 5.

Việt Nam có 1 mỹ nhân nổi tiếng từ Trung đến Hàn: Visual đẹp như Angela Baby - Yoona, ngắm góc nào cũng đã con mắt- Ảnh 6.

Theo Lệ An

